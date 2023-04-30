Балахнин заявил, что ничья со «Спартаком» была в пользу «Ростова»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил ничейный исход матча 25-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов» (1:1).

«Тут сейчас ничего не скажешь, но ничья, я думаю, была в пользу «Ростова». Про южан что могу сказать? Только похвалить молодых ребят, которые, можно сказать, играли на равных. Все-таки если брать статистику, то «Спартак» нанес больше ударов и угловых больше подал, поэтому какое-то преимущество имели. Но считаю, что итоговый результат справедливый», — приводит «Евро-футбол.Ру» слова Балахнина.

На данный момент «Ростов» идет на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Спартак» с 49 очками расположился на третьей позиции.