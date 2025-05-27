Пиняев поблагодарил Осинькина за вклад в историю «Крыльев Советов»

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, ныне выступающий за «Локомотив», обратился к Игорю Осинькину после ухода тренера из самарского клуба.

Во вторник, 27 мая, «Крылья Советов» объявили, что не будут продлевать контракт с 59-летним специалистом по обоюдному согласию сторон.

«Спасибо за ваш огромный вклад в историю «Крыльев Советов» и в мое развитие», — написал Пиняев в своих соцсетях.

Осинькин возглавлял «Крылья Советов» с лета 2020 года. Под его руководством самарчане вернулись в РПЛ и провели 194 матча в лиге, одержав 85 побед и 35 раз сыграв вничью. В сезоне-2024/25 «Крылья» набрали 31 очко и заняли 10-е место в чемпионате России.