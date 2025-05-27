Талалаев — о выходе «Балтики» в РПЛ: «Мы в четвертый раз в первой лиге решаем задачи»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал выход команды в РПЛ по итогам сезона первой лиги-2024/25.

«Это заслуга и тренерского штаба, который всегда со мной; там собраны лучшие профессионалы, я считаю. Второй момент — это уже привычно. Мы в четвертый раз в первой лиге решаем задачи. Пришли 6 сентября, и нужно было, чтоб 24 мая мы были на первом месте. Цейтнот времени. Плюс команда была подобрана немножко своеобразно, и нам пришлось ее под свою философию перестраивать. Поэтому успешный сезон в «Химках» остался позади.

В «Балтике» была совсем другая работа: когда до конца трансферного окна оставалась неделя, мы собрали сливки из тех пацанов, которые оставались. Я благодарен тому, что они пошли с нами, благодарен руководителям клуба, что они услышали нас и взяли именно тех ребят, которые сделали результат, в том числе совместно с теми, кто был. Самое сложное — это не физика, не техника, не тактика; самое сложное — это изменить философию футболиста», — сказал Талалаев колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Калининградская команда вернулась в РПЛ спустя год после вылета.