«Крылья Советов» объявили об уходе Осинькина

Игорь Осинькин покинул пост главного тренера «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба.

Стороны решили не продлевать контракт, который рассчитан до конца мая.

«Футбольный клуб «Крылья Советов» искренне благодарит Игоря Витальевича за его работу на посту главного тренера. Всегда рады будем видеть Игоря Витальевича в Самаре! Тренер, вы навсегда останетесь в истории команды и в наших сердцах!» — говорится в заявлении клуба.

Осинькин возглавил «Крылья Советов» в июле 2020 года и вернул команду в высший дивизион страны. Под руководством 59-летнего специалиста самарчане провели 194 матча в РПЛ, одержав 85 побед и 35 раз сыграв вничью. В сезоне-2024/25 «Крылья» набрали 31 очко и заняли 10-е место в чемпионате России.