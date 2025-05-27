Талалаев: «Мусаев, который пришел после Азербайджана, — это другой Мусаев. Он уже заматерел»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал победу «Краснодара» в РПЛ-2024/25.

«Давайте начнем с того, что поздравим «Краснодар». Эта история должна была закончиться именно так. Поздравим Сергея Николаевича Галицкого, поздравим Хашига, весь клуб. То, что они делают для футбола, для города, для региона, это феноменально.

Мусаев, который пришел после Азербайджана, — это другой Мусаев. Это видно и по его поведению, и по его общению, и по его пресс-конференциям. Он уже заматерел, именно по-тренерски», — сказал Талалаев колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

По итогам сезона-2024/25 золотые медали РПЛ завоевал «Краснодар», который обошел «Зенит» на 1 очко. «Быки» впервые в истории выиграли чемпионат России.