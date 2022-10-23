Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:41

Пименов считает, что Галактионов способен помочь «Локомотиву» вернуть прежние позиции

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал слухи о возможном назначении главного тренера «Нижнего Новгорода» Михаила Галактионова в московский клуб.

«Спасет ли Галактионов железнодорожников? Его назначение еще не случилось, но как специалист он уже доказал свой уровень. В том числе и в молодежной сборной. Отзывы от ребят и от тренерского штаба о нем очень хорошие. Все в один голос говорят, что Галактионов — сильный тренер.
У него было хорошее начало в «Нижнем Новгороде», он поставил достаточно интересную игру. По крайней мере, был виден рисунок игры. Да, когда попадают на более сильных соперников, становится тяжелее играть. Но в этом ничего страшного нет. Если Галактионов реализует свои мысли в «Локомотиве», может получиться хороший симбиоз», — приводит KP слова Пименова.

«Локомотив» с 12 очками в 14 матчах занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. 8 октября клуб уволил немца Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера команды, с тех пор исполняющим обязанности главного тренера является Андрей Федоров.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/ruslan-pimenov-galaktionov-silnyj-trener/
Руслан Пименов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Михаил Галактионов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как победа Махачева снова сделала Хабиба главным в UFC
Наши фигуристы заработали 4 миллиона рублей за выходные. На что они их потратят?
Саркози раскритиковал следующую на «буксире у США» Европу
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в рамках СВО
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Черевченко: «Не зря Селихов признан лучшим игроком матча, у «Химок» были очень хорошие моменты»
Олусегун избежал серьезной травмы и сможет сыграть против «Зенита»
Гонка «Спартака» и ЦСКА — главная интрига сезона. Абаскаль идеально идет по дистанции
«Нижний Новгород» направит в ЭСК РФС запрос с просьбой разобрать 11 эпизодов в матче с «Краснодаром»
Кечинов: «Если брать весь матч, то «Химки» не заслужили такого поражения»
Нагайцев — о поражении от «Ахмата»: «Подвела реализация, соперник оказался более удачливым»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нижний Новгород» направит в ЭСК РФС запрос с просьбой разобрать 11 эпизодов в матче с «Краснодаром»

Олусегун избежал серьезной травмы и сможет сыграть против «Зенита»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости