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Олусегун избежал серьезной травмы и сможет сыграть против «Зенита»

Мария Гусева
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Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун избежал серьезной травмы, сообщает «РБ Спорт». Форвард получил повреждение во время матча 14-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:0).

По информации источника, врачи клуба не обнаружили серьезного повреждения у футболиста. Олусегун сможет сыграть против «Зенита» в матче 15-го тура РПЛ, который пройдет 30 октября. Окончательное решение об участии нападающего в игре будет принято в день матча.

В текущем сезоне 20-летний нигериец провел 13 матчей за «Краснодар» в РПЛ, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

«Краснодар» после 14 туров РПЛ занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/olusegun-izbezhal-ser-eznoj-travmy-i-smozhet-sy-grat-protiv-zenita/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Олакунле Олусегун
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

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Спартак

 11
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ЦСКА

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Зенит

 5
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