Олусегун избежал серьезной травмы и сможет сыграть против «Зенита»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун избежал серьезной травмы, сообщает «РБ Спорт». Форвард получил повреждение во время матча 14-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:0).

По информации источника, врачи клуба не обнаружили серьезного повреждения у футболиста. Олусегун сможет сыграть против «Зенита» в матче 15-го тура РПЛ, который пройдет 30 октября. Окончательное решение об участии нападающего в игре будет принято в день матча.

В текущем сезоне 20-летний нигериец провел 13 матчей за «Краснодар» в РПЛ, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

«Краснодар» после 14 туров РПЛ занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка.