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Сегодня, 22:30

«Нижний Новгород» направит в ЭСК РФС запрос с просьбой разобрать 11 эпизодов в матче с «Краснодаром»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Нижнего Новгорода».
Фото ФК «Нижний Новгород»

Как стало известно «СЭ», «Нижний Новгород» в понедельник направит запрос в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть и дать оценку 11 эпизодам в матче 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

Команда Михаила Галактионова играла вдесятером с начала 2-го тайма, вторую желтую карточку получил Мамаду Майга. В концовке встречи удаление заработал Никита Каккоев.

«Краснодар» набрал 24 очка и закрепился на 5-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» с 13 очками — на 11-й строчке.

В следующем туре «быки» дома примут «Зенит» 30 октября. «Нижний Новгород» в тот же день сыграет на выезде с «Крыльями Советов».

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Россия. Премьер-лига. 14-й тур
22 окт, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
0:2
Краснодар
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
3
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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