«Нижний Новгород» направит в ЭСК РФС запрос с просьбой разобрать 11 эпизодов в матче с «Краснодаром»

Как стало известно «СЭ», «Нижний Новгород» в понедельник направит запрос в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть и дать оценку 11 эпизодам в матче 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

Команда Михаила Галактионова играла вдесятером с начала 2-го тайма, вторую желтую карточку получил Мамаду Майга. В концовке встречи удаление заработал Никита Каккоев.

«Краснодар» набрал 24 очка и закрепился на 5-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» с 13 очками — на 11-й строчке.

В следующем туре «быки» дома примут «Зенит» 30 октября. «Нижний Новгород» в тот же день сыграет на выезде с «Крыльями Советов».