Пименов отметил, что игрокам «Динамо» будет непросто проявить мастерство на поле «Факела»

Бывший футболист «Динамо» Руслан Пименов считает московскую команду фаворитом в матче 18-го тура РПЛ с «Факелом».

«В «Динамо» собраны техничные игроки, конечно, им будет тяжелее проявить мастерство [на поле в Воронеже]. Здесь им придется столкнуться с футболом, который будет только «силовой». И здесь уже у «Факела» есть преимущество. Потому что ребята уже привыкли на этом газоне играть, это такая боевитая команда очень хорошо мотивированная на борьбу. А для «Динамо» матч станет проверкой, насколько они готовы держать такую не техничную, но серьезную борьбу «взрослых мужиков», — цитирует Пименова Metaratings.ru.

«Динамо» набрало 31 очко за 17 матчей и идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Матч бело-голубых с «Факелом» пройдет 10 декабря. Начало — в 14.00 по московскому времени.