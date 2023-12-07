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Сегодня, 22:35

Пименов отметил, что игрокам «Динамо» будет непросто проявить мастерство на поле «Факела»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Динамо» Руслан Пименов считает московскую команду фаворитом в матче 18-го тура РПЛ с «Факелом».

«В «Динамо» собраны техничные игроки, конечно, им будет тяжелее проявить мастерство [на поле в Воронеже]. Здесь им придется столкнуться с футболом, который будет только «силовой». И здесь уже у «Факела» есть преимущество. Потому что ребята уже привыкли на этом газоне играть, это такая боевитая команда очень хорошо мотивированная на борьбу. А для «Динамо» матч станет проверкой, насколько они готовы держать такую не техничную, но серьезную борьбу «взрослых мужиков», — цитирует Пименова Metaratings.ru.

«Динамо» набрало 31 очко за 17 матчей и идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Матч бело-голубых с «Факелом» пройдет 10 декабря. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/pimenov-v-dinamo-sobrany-tekhnichnye-igroki-im-budet-tyazhelee-proyavit-masterstvo-na-pole-fakela-313000/
Руслан Пименов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
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