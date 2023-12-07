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Сегодня, 22:05

Агент Барбоза назвал Сперцяна и Карпукаса кандидатами на переход в европейский клуб

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Спортивный агент Паулу Барбоза оценил вероятность перехода футболистов РПЛ в европейские клубы в зимнее трансферное окно в 2024 году.

«Я думаю, что зимой вряд ли будут переходы из РПЛ в большие европейские команды. Это очень специфически, не думаю, что увидим большие сделки зимой, а летом вполне реально. Есть молодые игроки из России, про которых все знают. Скауты всех клубов следят за этими игроками. Летом какие-то футболисты имеют потенциальную возможность перехода. Футболисты, которые могут перейти в европейский чемпионат, есть в ЦСКА, «Локомотиве», «Зените» и «Краснодаре». Игроки, которые выделяются в чемпионате, имеют возможность перехода. В том числе кандидатами на переход являются Сперцян и Карпукас, но есть и другие футболисты», — цитирует Барбозу Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» сохраняет интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. По информации источника, трансфер может обойтись туринцам в 10-15 миллионов евро. При этом 23-летний игрок сборной Армении не первый номер в шорт-листе «Ювентуса».

Источник: Metaratings.ru
Эдуард Сперцян
Артем Карпукас
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 - : -
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Спартак – Кр. Советов
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9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
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Зенит – Пари НН
 - : -
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