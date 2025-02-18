Пименов опроверг информацию о предложении Осинькину покинуть клуб бесплатно

Заместитель гендиректора «Крыльев Советов» Руслан Пименов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о разговоре с главным тренером команды Игорем Осинькиным, в ходе которого он якобы предлагал специалисту покинуть самарский клуб.

«Могу опровергнуть эту информацию. Даже в прямом эфире я говорил, что Игорь Витальевич должен продолжить работу в «Крыльях», — сказал Пименов «СЭ».

После 18 туров «Крылья Советов» занимают 10 место в турнирной таблице с 18 очками.