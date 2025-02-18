Дзиов рассказал, что ему для комфортной жизни в Воронеже нужно 60 тысяч рублей

Защитник «Факела» Макс Дзиов рассказал, сколько тратит на жизнь в Воронеже.

— Сколько нужно для комфортной жизни вам одному в Воронеже? Квеквескири рассказывал, что у него на себя и семью уходит 200-250 в месяц.

— Для комфортной жизни в Воронеже мне нужно тысяч 60.

— Коммуналка, бензин и 2 похода в ресторан?

— В основном да, это еда, так как я сам готовлю очень плохо, если честно. Поэтому приходится что-то заказывать. Плюс коммуналка, бензин и такси.

— Можете купить какую-то чушь и потом жалеть о покупке?

— Думаю, нет. На моих плечах семья, я помогаю родным. Ты берешь на себя эту ношу. Так что чушь или ерунду не вспомню.

— Мостовой из «Зенита» признавался, что в первый же день зарплаты тратит больше 500 тыс. — переводит родным, закрывает кредиты. Какую часть зарплаты отправляете вы, кроме этих 60 на жизнь?

— Кроме этого еще чуть-чуть откладываю, но большую часть отправляю домой родителям. Так принято, — приводит слова Дзиова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 15 матчей за «Факел» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро.