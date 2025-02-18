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Дзиов рассказал, что ему для комфортной жизни в Воронеже нужно 60 тысяч рублей

Камила Абдурахманова
корреспондент

Защитник «Факела» Макс Дзиов рассказал, сколько тратит на жизнь в Воронеже.

— Сколько нужно для комфортной жизни вам одному в Воронеже? Квеквескири рассказывал, что у него на себя и семью уходит 200-250 в месяц.

— Для комфортной жизни в Воронеже мне нужно тысяч 60.

— Коммуналка, бензин и 2 похода в ресторан?

— В основном да, это еда, так как я сам готовлю очень плохо, если честно. Поэтому приходится что-то заказывать. Плюс коммуналка, бензин и такси.

— Можете купить какую-то чушь и потом жалеть о покупке?

— Думаю, нет. На моих плечах семья, я помогаю родным. Ты берешь на себя эту ношу. Так что чушь или ерунду не вспомню.

— Мостовой из «Зенита» признавался, что в первый же день зарплаты тратит больше 500 тыс. — переводит родным, закрывает кредиты. Какую часть зарплаты отправляете вы, кроме этих 60 на жизнь?

— Кроме этого еще чуть-чуть откладываю, но большую часть отправляю домой родителям. Так принято, — приводит слова Дзиова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 15 матчей за «Факел» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Источник: «РБ Спорт»
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ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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