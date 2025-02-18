Пименов признался, что не общался с Федорищевым перед назначением в «Крылья»

Заместитель гендиректора «Крыльев Советов» Руслан Пименов в разговоре с «СЭ» объяснил свое назначение в клуб.

Экс-форвард «Локомотива» и сборной России будет курировать стратегию развития от академии до основной команды и селекционную работу, а также заниматься привлечением спонсоров и популяризацией футбола.

«Благодаря работе в ФК «Орел» меня заметили и пригласили в «Крылья Советов». Нефутбольные разговоры вокруг клуба? Меня это абсолютно не смущало перед назначением. «Крылья Советов» — клуб РПЛ с большой историей и болельщиками. Общался ли с губернатором перед назначением? Такого общения не было», — сказал Пименов «СЭ».

До этого 43-летний функционер занимал аналогичную должность в «Орле».