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Сегодня, 15:45

Петржела о Дзюбе в «Локомотиве»: «В современном и быстром футболе ему придется очень непросто»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о переходе форварда Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Мое мнение неизменно — пора дать шанс молодым российским игрокам. Что касается Дзюбы, то в современном и быстром футболе ему придется очень непросто», — сказал Петржела «СЭ».

Ранее Дзюба прошел медосмотр для завершения перехода в «Локомотив».

Во вторник, 7 февраля, появилась информация о том, что 34-летний форвард заключит контракт с московским клубом до конца сезона-2022/23 с зарплатой в размере 2,5 миллиона рублей в месяц.

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Артем Дзюба
Властимил Петржела
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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5.03 19:30
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Спартак

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