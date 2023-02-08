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Губерниев — о возможном переходе Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»: «Это отличный повод доказать, чего они стоят»

Алина Савинова
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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что нападающий Артем Дзюба и защитник Игорь Смольников могут продолжить карьеру в «Локомотиве».

«Отличный вызов для ребят, чтобы показать, что они являются классными футболистами. Запоминается всегда последнее. Например, у музыкантов последний альбом послушаю — и я скажу, какой он музыкант. Сейчас у обоих должна быть цель — закрепиться в основе и принести пользу. Потому что тут еще дополнительные раздражители, когда Дзюбу встречают хейтом болельщики. Это отличный повод доказать, чего они стоят.

Я верю в парней, вопрос только в том, верят ли они сами в себя? Желаю им удачи. Надеюсь, что их не для галочки «Локомотив» подписывает. Вспомните, как Юрий Никулин в фильме сказал: «Помнят руки-то! Помнят родимые». Дзюба парень рукастый, пусть вспомнит былое», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

7 февраля стало известно, что Дзюба и Смольников подпишут контракты с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. 8 февраля оба футболиста прошли медицинское обследование для завершения перехода в команду.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-perekhod-v-lokomotiv-otlichnyi-vyzov-dlya-dzyuby-i-smolnikova-chtoby-pokazat-sebya-klassnymi-futbolistami-226191/
Артем Дзюба
Игорь Смольников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Губерниев
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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