Дзюба не пожал руку Семаку после матча «Локомотива» с «Зенитом»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча 22-го тура РПЛ, сообщает «РБ Спорт». Встреча закончилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1.

Семак пошел в сторону Дзюбы, а бывший футболист «Зенита» отправился дальше, не посмотрев на главного тренера питерцев.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.