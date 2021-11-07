Петржела: «Ничья в матче с «Уралом» будет хорошим результатом для «Зенита»
Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча против «Урала» в рамках 14-го тура Тинькофф РПЛ.
«Зениту» будет тяжело в матче с «Уралом». Достаточно вспомнить, что в прошлом сезоне они потеряли очки в Екатеринбурге. Я надеюсь, что будет победа «Зенита» или ничья. Даже если будет ничья — это хороший результат для «Зенита», — сказал Петржела «СЭ».
Матч «Урал» — «Зенит» пройдет сегодня в Екатеринбурге. Начало — 14:00 по московскому времени.
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