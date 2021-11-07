Петржела считает, что «Спартак» и «Локомотив» сыграют вничью
Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Локомотива» в рамках 14-го тура Тинькофф РПЛ.
«Это дерби, большое событие для команд и болельщиков. «Спартак» — фаворит в предстоящем матче. Но в этой встрече будет ничья. Московские команды часто играют между собой вничью. Может быть это последний матч для Руя Витории? Это их проблемы. Я не уверен, что «Спартак» проиграет», — сказал Петржела «СЭ».
Матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет 7 ноября. Начало игры в 19.00 мск.
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