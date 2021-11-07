Защитник «Динамо» Бальбуэна: «Будем до последнего бороться за чемпионство»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна в интервью «СЭ» рассказал про амбиции своей команды.

— Предыдущая игра была с «Зенитом». Чувствуешь, что это другой уровень?

— Нет, так не думаю. В России много классных команд, и это не только «Зенит». Например, «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Рубин». В каждой игре может случиться все, что угодно. Мы будем стараться до последнего выиграть чемпионат в этом сезоне. Мы будем продолжать бороться в том же духе.

— В России считается, что «Зенит» заочно становится чемпионом...

— Люди могут говорить все, что им захочется. Мы просто сфокусированы на нашей работе. Мы пытаемся улучшить свою игру, чтобы оказаться на вершине турнирной таблицы.