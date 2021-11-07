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Защитник «Динамо» Бальбуэна: «Будем до последнего бороться за чемпионство»

11:42
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Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна в интервью «СЭ» рассказал про амбиции своей команды.

— Предыдущая игра была с «Зенитом». Чувствуешь, что это другой уровень?

— Нет, так не думаю. В России много классных команд, и это не только «Зенит». Например, «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Рубин». В каждой игре может случиться все, что угодно. Мы будем стараться до последнего выиграть чемпионат в этом сезоне. Мы будем продолжать бороться в том же духе.

— В России считается, что «Зенит» заочно становится чемпионом...

— Люди могут говорить все, что им захочется. Мы просто сфокусированы на нашей работе. Мы пытаемся улучшить свою игру, чтобы оказаться на вершине турнирной таблицы.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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