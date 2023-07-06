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Петржела о возможном трансфере Фернандеса в «Зенит»: «Это не предательство! Это выбор игрока»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» возможный переход бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в клуб из Санкт-Петербурга.

Чешский специалист не считает, что футболист предаст армейцев в случае подписания контракта с сине-бело-голубыми.

«Да какое это предательство? Это выбор игрока. В наше время деньги решают все. И, конечно, более высокие амбиции и возможности «Зенита». Каждый великий игрок важен для «Зенита». А это Фернандес. Да, ему 32, но возраст не решает, важна работоспособность», — сказал Петржела «СЭ».

По информации «СЭ», 32-летний Фернандес перейдет в «Зенит» после того, как клуб из Санкт-Петербурга выкупит контракт футболиста у бразильского «Интернасьонала» за сумму порядка 360 тысяч евро.

Марио Фернандес. Переход Марио Фернандеса в «Зенит». Эксклюзивные подробности

Властимил Петржела
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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