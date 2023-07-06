Петржела о возможном трансфере Фернандеса в «Зенит»: «Это не предательство! Это выбор игрока»
Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» возможный переход бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в клуб из Санкт-Петербурга.
Чешский специалист не считает, что футболист предаст армейцев в случае подписания контракта с сине-бело-голубыми.
«Да какое это предательство? Это выбор игрока. В наше время деньги решают все. И, конечно, более высокие амбиции и возможности «Зенита». Каждый великий игрок важен для «Зенита». А это Фернандес. Да, ему 32, но возраст не решает, важна работоспособность», — сказал Петржела «СЭ».
По информации «СЭ», 32-летний Фернандес перейдет в «Зенит» после того, как клуб из Санкт-Петербурга выкупит контракт футболиста у бразильского «Интернасьонала» за сумму порядка 360 тысяч евро.
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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