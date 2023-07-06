Алдонин заявил, что Фернандес сделал достаточно много для ЦСКА
Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на новость о возможном переходе 32-летнего бразильского защитника Марио Фернандеса в «Зенит».
«Хочется дождаться официальной новости о том, что Фернандес переходит в «Зенит», потому что еще недавно говорили, что он уже вернулся в ЦСКА. По большому счету, Марио сделал достаточно много для армейцев. Да, для болельщиков это будет обидно, но для клуба это ни тепло, ни холодно. Если говорить лично о Фернандесе, то он уже в том возрасте, когда карьера близится к завершению. Если ему какой-то клуб делает сверхвыгодное предложение, то есть смысл его рассматривать в любом случае. Это не будет никаким вызовом для болельщиков ЦСКА. Его все помнят с хорошей стороны. Да, такая новость неприятна, но в футболе бывают такие переходы, не вижу здесь трагедии. Для Фернандеса страница с ЦСКА закрыта. Возвращаться сейчас на какое-то время? Он возрастной футболист, непонятно в каком физическом состоянии Марио, готов ли выходить сразу на поле. Все, что его связывало с ЦСКА — это часть большой клубной истории», — приводит слова Алдонина Metaratings.ru.
Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июль 2022 года, после чего приостановил карьеру. В январе 2023 года защитник возобновил карьеру и перешел в бразильский «Интернасьонал». Игрок провел за команду 5 матчей и расторг соглашение с командой в апреле.
По информации «СЭ», 32-летний Фернандес перейдет в «Зенит» после того, как клуб из Санкт-Петербурга выкупит контракт футболиста у бразильского «Интернасьонала» за сумму порядка 360 тысяч евро.
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