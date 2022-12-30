Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:06

Петржела: «Дзюба — не моя чашка кофе, он не играл бы у меня»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что не стал бы звать в свою команду форварда Артема Дзюбу.

05.01.2023 | Челси — Манчестер Сити

«Я бы никогда не хотел быть тренером «Спартака» — это во-первых. Во-вторых, Дзюба — не моя чашка кофе, он не играл бы у меня. Я бы не стал его звать к себе в команду», — приводит слова Петрежелы «РБ Спорт».

Петржела работал в клубе из Санкт-Петербурга с 2003 по 2006 год. Вместе с чешским специалистом сине-бело-голубые становились серебряными призерами чемпионата России 2003 года, а также обладателями Кубка премьер-лиги-2003.

С 3 ноября 2022-го Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-dzyuba-ne-moya-chashka-kofe-on-by-ne-igral-u-menya/
Артем Дзюба
Властимил Петржела
Футбол
ФК Зенит
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трехкратный чемпион мира Пеле умер в возрасте 82 лет
За что в России ненавидят Овечкина? Такие люди есть, и их немало
Полковник Макгрегор назвал передачу ЗРК Patriot Киеву прощальным жестом США
Отдать с процентов: каким будет налог со вкладов по итогам 2023-го
СК РФ сообщил о найденных в Мариуполе телах более 3 тыс. мирных жителей
Артиллеристы ВС РФ уничтожили колонну техники ВСУ в ДНР
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Кечинов считает, что Промес станет лучшим бомбардиром РПЛ в текущем сезоне
Бывший тренер вратарей ЦСКА Чанов: «Надеюсь, Лантратов в «Локомотиве» будет основным»
Валерий Баринов: «Лантратов — хороший вратарь, но эта позиция в «Локомотиве» не самая слабая»
Кавазашвили назвал большой ошибкой переход Лантратова в «Локомотив»
Агент Дивеева рассказал о ходе переговоров по новому контракту с ЦСКА
Чанов считает Акинфеева, Сафонова и Песьякова лучшими вратарями РПЛ в 2022 году
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший тренер вратарей ЦСКА Чанов: «Надеюсь, Лантратов в «Локомотиве» будет основным»

Кечинов считает, что Промес станет лучшим бомбардиром РПЛ в текущем сезоне
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости