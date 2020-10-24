Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от «Спартака» (1:3) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ рассказал о состоянии травмированных. В частности, о том, что произошло с защитником Сергеем Петровым.

— В каком состоянии Петров? — вопрос Мусаеву.

— Скорее всего, его не увидим в этом году. У него травма задней поверхности бедра. Он получил травму на разминке еще перед матчем с «Ренном», и для меня загадка, как он показал настолько хорошую игру 70 минут. Мы не поняли, как он продержался столько. Он герой.

— Кто из футболистов вернется в ближайшее время?

— Берг, Олссон, Сорокин — у них небольшое повышение температуры, но тесты на ковид отрицательные. Сохранялась надежда, что кто-то из них выйдет на «Спартак». Но решили не рисковать их здоровьем. Ванерсон, Классон — вы знаете, какие у них проблемы. (Екатерина Потапова)