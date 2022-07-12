В «Крыльях Советов» отметили роль генерального директора в успехах команды
Первый заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Роман Дьяков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о роли генерального директора в успехах клуба.
— Мало что известно о генеральном директоре клуба Вадиме Андрееве. Насколько велика его роль в управлении клубом?
— Есть единоличный исполнительный орган — это генеральный директор. Это накладывает огромную ответственность, это серьезная нагрузка. Для любого человека — это вызов. Особенно в РПЛ. Быть генеральным директором — престижно, но в то же время и хлопотно. Учитывая результат прошлого сезона, Вадим Андреев справился с этим вызовом. У нас была общая история. Сотрудничали еще в рамках эксплуатации стадионов, которые были построены к чемпионату мира-2018. Мы знакомы с 2016 года.
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|0
|0
|0
|0
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|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
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|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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