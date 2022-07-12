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Сегодня, 11:45

В «Крыльях Советов» отметили роль генерального директора в успехах команды

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Первый заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Роман Дьяков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о роли генерального директора в успехах клуба.

— Мало что известно о генеральном директоре клуба Вадиме Андрееве. Насколько велика его роль в управлении клубом?

— Есть единоличный исполнительный орган — это генеральный директор. Это накладывает огромную ответственность, это серьезная нагрузка. Для любого человека — это вызов. Особенно в РПЛ. Быть генеральным директором — престижно, но в то же время и хлопотно. Учитывая результат прошлого сезона, Вадим Андреев справился с этим вызовом. У нас была общая история. Сотрудничали еще в рамках эксплуатации стадионов, которые были построены к чемпионату мира-2018. Мы знакомы с 2016 года.

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ФК Крылья Советов (Самара)
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 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
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