В «Крыльях Советов» раскрыли подобности ухода Зиньковского: «Удерживать его было бы неправильно»

Первый заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Роман Дьяков в интервью «СЭ» высказался об уходе полузащитника Антона Зиньковского в «Спартак».

— Один из самых громких трансферов этого лета — переход Зиньковского в «Спартак». Почему вы решили отпустить игрока?

— Зиньковский достаточно долго шел к тому, чтобы оказаться в команде с высоким уровнем индивидуального мастерства. Несомненно, у «Спартака» подбор игроков качественнее. Плюс фактор истории, силы бренда. «Спартак» есть «Спартак». В такой среде Зиньковский может продолжать расти. Потенциал у него еще есть. Аргументов удерживать его в таком состоянии нет. Это было бы неправильно.