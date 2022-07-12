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В «Крыльях Советов» раскрыли подобности ухода Зиньковского: «Удерживать его было бы неправильно»

В «Крыльях Советов» раскрыли подобности ухода Зиньковского в «Спартак»
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Первый заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Роман Дьяков в интервью «СЭ» высказался об уходе полузащитника Антона Зиньковского в «Спартак».

— Один из самых громких трансферов этого лета — переход Зиньковского в «Спартак». Почему вы решили отпустить игрока?

— Зиньковский достаточно долго шел к тому, чтобы оказаться в команде с высоким уровнем индивидуального мастерства. Несомненно, у «Спартака» подбор игроков качественнее. Плюс фактор истории, силы бренда. «Спартак» есть «Спартак». В такой среде Зиньковский может продолжать расти. Потенциал у него еще есть. Аргументов удерживать его в таком состоянии нет. Это было бы неправильно.

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Антон Зиньковский
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
2
1
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9
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10
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12
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13
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15.07 20:00
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 - : -
16.07 15:00
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 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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