В «Крыльях Советов» раскрыли подобности ухода Зиньковского: «Удерживать его было бы неправильно»
В «Крыльях Советов» раскрыли подобности ухода Зиньковского в «Спартак»
Первый заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Роман Дьяков в интервью «СЭ» высказался об уходе полузащитника Антона Зиньковского в «Спартак».
— Один из самых громких трансферов этого лета — переход Зиньковского в «Спартак». Почему вы решили отпустить игрока?
— Зиньковский достаточно долго шел к тому, чтобы оказаться в команде с высоким уровнем индивидуального мастерства. Несомненно, у «Спартака» подбор игроков качественнее. Плюс фактор истории, силы бренда. «Спартак» есть «Спартак». В такой среде Зиньковский может продолжать расти. Потенциал у него еще есть. Аргументов удерживать его в таком состоянии нет. Это было бы неправильно.
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|0
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10
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
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|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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