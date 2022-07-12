Почетный президент РФС — о выборах президента РПЛ: «Опыта Алаева нет больше ни у кого»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что Александр Алаев стал единственным кандидатом на пост президента РПЛ.
«Если никто больше не подал свою кандидатуру, значит, не чувствуют в себе уверенности в конкуренции с Алаевым. Конечно, такого опыта, как у него, ни у кого нет. Долгие годы работал в качестве генерального секретаря, потом возглавлял ФНЛ. Запомнился там значительными структурными изменениями, менял требования к клубам, искал варианты более эффективного календаря. То есть он зарекомендовал себя на практике как руководитель футбольной лиги, человеком, который знает предмет и в состоянии управлять процессом и предлагать новые пути развития. Думаю, на общем собрании он как раз и будет докладывать о своей программе», — сказал Колосков «СЭ».
Выборы президента РПЛ назначены на 16 августа 2022 года.
|И
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|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
|0
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9
|Ростов
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|0
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|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
|0
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -