Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:48

Почетный президент РФС — о выборах президента РПЛ: «Опыта Алаева нет больше ни у кого»

Колосков отреагировал на новость о том, что Алаев стал единственным кандидатом на пост президента РПЛ
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что Александр Алаев стал единственным кандидатом на пост президента РПЛ.

«Если никто больше не подал свою кандидатуру, значит, не чувствуют в себе уверенности в конкуренции с Алаевым. Конечно, такого опыта, как у него, ни у кого нет. Долгие годы работал в качестве генерального секретаря, потом возглавлял ФНЛ. Запомнился там значительными структурными изменениями, менял требования к клубам, искал варианты более эффективного календаря. То есть он зарекомендовал себя на практике как руководитель футбольной лиги, человеком, который знает предмет и в состоянии управлять процессом и предлагать новые пути развития. Думаю, на общем собрании он как раз и будет докладывать о своей программе», — сказал Колосков «СЭ».

Выборы президента РПЛ назначены на 16 августа 2022 года.

РПЛ
Александр Алаев
Вячеслав Колосков
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Олимпийского чемпиона наказали за участие в шоу в Сочи. Скандал с украинцем Петренко
Тайна рождения ребенка Марии Шараповой. Звезда тенниса засекретила даже пол малыша
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Крыльях Советов» отметили роль генерального директора в успехах команды

Семин считает Алаева хорошей кандидатурой на пост президента РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости