Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что Александр Алаев стал единственным кандидатом на пост президента РПЛ.

«Если никто больше не подал свою кандидатуру, значит, не чувствуют в себе уверенности в конкуренции с Алаевым. Конечно, такого опыта, как у него, ни у кого нет. Долгие годы работал в качестве генерального секретаря, потом возглавлял ФНЛ. Запомнился там значительными структурными изменениями, менял требования к клубам, искал варианты более эффективного календаря. То есть он зарекомендовал себя на практике как руководитель футбольной лиги, человеком, который знает предмет и в состоянии управлять процессом и предлагать новые пути развития. Думаю, на общем собрании он как раз и будет докладывать о своей программе», — сказал Колосков «СЭ».

Выборы президента РПЛ назначены на 16 августа 2022 года.