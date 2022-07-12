Худяков — о личных целях в «Локомотиве»: «Показывать себя на максимуме. Это будет для меня огромным успехом»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков поделился мнением о личных целях на сезон.

«Для меня нет четкой планки по проведенным матчам. У меня задача: то время, которое мне дадут в этом сезоне, провести как можно более качественно. Показывать себя на максимуме. Это будет для меня огромным успехом. Разговоры о возможной аренде для регулярной практики? Нет, я о таком не слышал», — приводит слова Худякова «Известия».

В минувшем сезоне «Локомотив» занял шестое место в чемпионате России. 18-летний Худяков провел 15 матчей за московский клуб, в которых пропустил 26 мячей и 4 раза сыграл на ноль.