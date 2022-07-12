Алаев будет единственным кандидатом на выборах президента РПЛ

Александр Алаев будет единственным кандидатом на предстоящих выборах президента РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

«В соответствии с протоколом Общего собрания членов Российской премьер-лиги номер 181 от 27.06.2022 избирательной комиссией завершена регистрация кандидатов для участия в выборах президента АФК «РПЛ». В выборах будет участвовать один кандидат — Александр Александрович Алаев», — говорится в официальном заявлении премьер-лиги.

Алаев занимает должность исполняющего обязанности президента РПЛ с 7 июля 2022 года. Выборы нового президента лиги назначены на 16 августа 2022 года.

Предыдущим президентом РПЛ был Ашот Хачатурянц, который работал в лиге с октября 2021 года после отставки Сергея Прядкина. 27 июня 2022 года Хачатурянц покинул свой пост.