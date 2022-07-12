Алаев будет единственным кандидатом на выборах президента РПЛ
Александр Алаев будет единственным кандидатом на предстоящих выборах президента РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.
«В соответствии с протоколом Общего собрания членов Российской премьер-лиги номер 181 от 27.06.2022 избирательной комиссией завершена регистрация кандидатов для участия в выборах президента АФК «РПЛ». В выборах будет участвовать один кандидат — Александр Александрович Алаев», — говорится в официальном заявлении премьер-лиги.
Алаев занимает должность исполняющего обязанности президента РПЛ с 7 июля 2022 года. Выборы нового президента лиги назначены на 16 августа 2022 года.
Предыдущим президентом РПЛ был Ашот Хачатурянц, который работал в лиге с октября 2021 года после отставки Сергея Прядкина. 27 июня 2022 года Хачатурянц покинул свой пост.
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Динамо – Ростов
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