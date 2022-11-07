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Сегодня, 17:03

Первый тренер Чистякова: «Договорной матч? Бред галимый»

Иван Шитик
Корреспондент
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Сергей Морев, первый тренер защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о скандальной ситуации с футболистом.

— Общались с игроком после матча?

— Да, позвонил и поддержал Диму после игры. А у тех, кто тогда и сейчас что-то пишут про «Ахмат», в голове ничего нет. Договорной матч? Бред галимый.

Парень — боец, играл со сломанным носом и ни на что не обращал внимания. В спорте может случиться все что угодно. Даже такие ошибки. Возможно, все из-за отсутствия игровой практики. Он все время ждал своего шанса выйти на поле.

— Как относитесь к словам руководства «Зенита», главного тренера и болельщиков?

— Многие болельщики «Зенита» на стороне Димы и всегда поддерживают своего футболиста. Есть и те, кто несут всякую ерунду.

Со словами Александра Медведева полностью не согласен. У всех бывает такое. Зачем вешать все ошибки на одного Диму?

Руководство «Зенита» сейчас некрасиво себя ведет. Тем более, Чистяков, это ваш воспитанник, который всегда душой и сердцем мечтал играть за «Зенит». А сейчас его так поливают. Это некрасиво.

У Димы никогда в голове не было и мысли навредить кому-то. Это видно по его отношению к клубу, — сказал Морев Sport24.

5 ноября «Зенит» на своем поле уступил «Ахмату» в матче 16-го тура РПЛ со счетом 1:2, а ошибка Чистякова привела ко второму голу в ворота хозяев. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заменил Чистякова на 32?й минуте матча.

Днем позже генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Чистяков выведен из основного состава команды.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-07-pervyy-trener-chistyakova-rukovodstvo-zenita-nekrasivo-sebya-vedet-zachem-veshat-vse-na-odnogo-dimu
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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