Горшков: «У руководства «Зенита» наверняка были какие-то причины, чтобы убрать Чистякова из состава»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился мнением, почему защитника Дмитрия Чистякова могли вывести из основного состава.

«Честно говоря, у руководства наверняка были какие-то причины для того, чтобы убрать Чистякова из состава. Гадать на кофейной гуще и пытаться строить некие предположения, не зная всей ситуации, достаточно сложно. Но понятно, что после одной, пусть даже грубой, ошибки футболистов так серьезно не наказывают. Значит, имелись и другие основания, например внутренний конфликт», — заявил Горшков RT.

«Зенит» в субботу на своем поле уступил «Ахмату» со счетом 1:2, а ошибка Чистякова привела ко второму голу в ворота хозяев. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заменил Чистякова на 32?й минуте матча.

Позже генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Чистяков выведен из основного состава команды.