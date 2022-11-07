Радченко — о Дзюбе: «Торпедо» вряд ли потянет его зарплату. Переход в «Сочи» или «Локо» вполне реален»

Бывший форвард «Зенита», «Спартака» и сборной России Дмитрий Радченко в интервью «СЭ» предположил, где может продолжить карьеру нападающий Артем Дзюба.

— Дзюба теперь снова свободный агент. Увидим его зимой в РПЛ?

— Наверняка. Понятно, это будет уже не «Зенит», не «Спартак» и не ЦСКА. В «Динамо», «Ростове» и «Краснодаре» позиция центрфорварда тоже укомплектована.

— Куда ж податься Артему? В «Торпедо»?

— Ну, там его зарплату вряд ли потянут. А вот переход в «Сочи» или «Локомотив» вполне реален.

34-летний Дзюба стал свободным агентом после ухода из турецкого клуба «Адана Демирспор».