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Сегодня, 17:01

Радченко — о Дзюбе: «Торпедо» вряд ли потянет его зарплату. Переход в «Сочи» или «Локо» вполне реален»

Александр Кружков
Обозреватель
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Артем Дзюба.
Фото Джалиль Губайдуллин, ФК &quot;Рубин&quot;

Бывший форвард «Зенита», «Спартака» и сборной России Дмитрий Радченко в интервью «СЭ» предположил, где может продолжить карьеру нападающий Артем Дзюба.

— Дзюба теперь снова свободный агент. Увидим его зимой в РПЛ?

— Наверняка. Понятно, это будет уже не «Зенит», не «Спартак» и не ЦСКА. В «Динамо», «Ростове» и «Краснодаре» позиция центрфорварда тоже укомплектована.

— Куда ж податься Артему? В «Торпедо»?

— Ну, там его зарплату вряд ли потянут. А вот переход в «Сочи» или «Локомотив» вполне реален.

34-летний Дзюба стал свободным агентом после ухода из турецкого клуба «Адана Демирспор».

 
Матвей Сафонов. За что Чистякова вывели из состава? В чем проблема Бакаева? И почему стал ошибаться Сафонов? Интервью Радченко

 

Артем Дзюба
Дмитрий Радченко
РПЛ
0
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Газзаев считает, что для Дзюбы переход в «Торпедо» был бы большим риском

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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