Первый тренер Соболева: «Может, он много думает, что надо забить, отвлекается... В новом году все будет нормально»

Александр Горбунов, первый тренер Александра Соболева, в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Зенита» в этом сезоне.

«Я не думаю, что у Соболева есть какие-то психологические проблемы. Он не забивает просто — вот и нет настроения. В прошлой игре у него два момента было. Головой он раньше 10/10 забивал, а сейчас не хватает уверенности. Может, он много думает, что надо забить, отвлекается... Пройдут сборы, товарищеские игры. В 2025 году все будет нормально»

27-летний футболист в августе 2024 года перешел в «Зенит» из «Спартака», подписав с петербургским клубом контракт по схеме «3+1». В текущем сезоне Соболев забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 16 матчах за сине-бело-голубых.

(Дарик Агаларов)