Газзаев — об интересе «Монако» к Файзуллаеву: «Если действительно поступит предложение, то нужно принимать его»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» отреагировал на интерес «Монако» к полузащитнику армейцев Аббосбеку Файзуллаеву.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что монегаски готовы заплатить 15 миллионов евро за переход. Уточняется, что ЦСКА не планирует продавать Файзуллаева в зимнее трансферное окно.

«Ему лишь 21 год, и он проводит только второй сезон в ЦСКА, но его уже признают одним из главных талантов поколения в Азии. Мы видим его хорошее техническое оснащение, он явно выделяется своим уровнем мастерства среди игроков ЦСКА.

Для клуба, конечно же, его уход станет потерей и сильно ослабит атакующий потенциал. Но если действительно поступит предложение, которое устроит его самого и клуб, то нужно принимать его, чтобы продолжать расти. Очевидно, это может стать для него шансом проявить свой большой талант в топ-чемпионате», — сказал Газзаев «СЭ».

Контракт Файзуллаева с ЦСКА действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 15 матчей в Мир РПЛ, отметившись 2 голами и 3 ассистами.

Денис Сафронов