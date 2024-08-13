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Сегодня, 06:04

Первак — о Станковиче: «Нормальный тренер посмотрел бы предыдущие игры «Ахмата» со «Спартаком»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак подвел итоги матча 4-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

«Спартак» потерял очки, не смог переломить защитную игру «Ахмата». Не хватало высокого футболиста впереди, чтобы сыграть в навал. «Спартаку» не хватает и игры низом, мало разнообразия, хотя играли хорошо. На различные виды тактики должно быть противоядие. Команды второй восьмерки будут играть против «Спартака» так.

Скажу о Станковиче. Нормальный тренер посмотрел бы предыдущие игры «Ахмата» со «Спартаком» в последние годы и увидел, что они все примерно одинаковые, когда одни давят, а другие — отбиваются. В прошлом же туре «Локомотиву» против них просто повезло, потому что дома «Ахмат» играет более открыто, наверное, хочет радовать свою публику, показывать кавказский характер. Но по результату дома они играют хуже", — приводит слова Первака Legalbet.

«Спартак» с 7 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» с 3 очками — на 14-й строчке.

Источник: Legalbet
Деян Станкович
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Юрий Первак
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2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
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