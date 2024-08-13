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Сегодня, 07:19

Шелия: «Против «Спартака» не нужна дополнительная мотивация»

Руслан Минаев
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия поделился мнением о ничьей со «Спартаком» (0:0) в 4-м туре РПЛ.

«Конечно, мы выходили очень настроенными. Речь идет о матче против «Спартака», об игре на таком стадионе. Здесь не нужна дополнительная мотивация. Она и так присутствует. После матча с «Локомотивом» нужно было реабилитироваться», — цитирует Шелию Metaratings.ru.

После 4 матчей «Ахмат» с 3 очками занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче грозненцы сыграют на выезде с «Краснодаром» в рамках 2-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча пройдет 15 августа, начало — в 20.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Гиорги Шелия
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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