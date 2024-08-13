Карпукас отреагировал на замедление Youtube в России
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал замедление Youtube в России.
«У меня никаких проблем с ютубом не было — он нормально работал. А про его блокировку, то у нас сейчас такая жизнь. Приходят какие-то изменения, к которым надо подстраиваться. Какое бы мое мнение ни было, если я не смогу подстраиваться, то просто не смогу пользоваться этими ресурсами. А так вообще все равно, правильное решение закрыть ютуб или нет», — приводит слова Карпукаса Sport24.
В текущем сезоне 4 матча и отметился желтой карточкой.
Источник: Sport24
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|3
|0
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|9
|
3
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|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
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|2
|0
|2
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|6
|
7
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|1
|3
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|
8
|Оренбург
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|1
|2
|1
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|5
|
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|1
|2
|1
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|5
|
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|1
|1
|2
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|
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|1
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|
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|1
|1
|2
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|4
|
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|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
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|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
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|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
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|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
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|7
|
|
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ЦСКА
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Педро
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|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
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|0
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Динамо
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|1
|0
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|0
|0
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