Карпукас отреагировал на замедление Youtube в России

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал замедление Youtube в России.

«У меня никаких проблем с ютубом не было — он нормально работал. А про его блокировку, то у нас сейчас такая жизнь. Приходят какие-то изменения, к которым надо подстраиваться. Какое бы мое мнение ни было, если я не смогу подстраиваться, то просто не смогу пользоваться этими ресурсами. А так вообще все равно, правильное решение закрыть ютуб или нет», — приводит слова Карпукаса Sport24.

В текущем сезоне 4 матча и отметился желтой карточкой.