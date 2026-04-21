Пенальти Кукуяна — ужас, пенальти Безбородова в пользу «Спартака» — нет

Павел Кукуян после месячного отстранения возвращается к работе. Завтра он в роли видеоарбитра поможет Антону Фролову в матче 26-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Пари НН».

Напомним, что он был наказан за пенальти, назначенный перед перерывом в игре первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо» Мх (1:0). Этот 11-метровый впоследствии был назван ужасным и признан ошибочным. А официальный комментарий экспертно-судейской комиссии при президенте РФС звучал так:

«Защитник «Динамо» Сослан Кагермазов не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Зенита» Даниилом Кондаковым. Кагермазов естественно ставит ногу на газон, не меняя своего направления движения, а контакт между игроками инициирует сам нападающий, пытаясь нанести удар по мячу. ВАР не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору, а судье после видеопросмотра следовало оставить в силе свое первоначальное решение, принятое на поле, и продолжить игру».

Интересно, что противоположная оценка была дана департаментом судейства и инспектирования РФС (ДСИ) эпизоду-близнецу — из матча 10-го тура чемпионата России-2024/25 «Локомотив» — «Спартак» (3:1). Он состоялся 28 сентября 2024 года. Судил его Владислав Безбородов, а помогал ему тот же АВАР, что и Кукуяну — Роман Галимов.

На 13-й минуте Безбородов решил, что Артем Карпукас сфолил на Тео Бонгонде и назначил пенальти. Видеоассистенты Владимир Москалев и Галимов арбитра поддержали.

А вот что было написано в видеоразборе ДСИ: «Защитник, не играя в мяч, ставит ногу перед нападающим. Таким действием он вторгается в пространство нападающего, который стремится ударить по воротам. В результате этих действий и произошедшего контакта между игроками, который оценивается как фол по неосторожности, нападающий падает на газон. ВАР тщательно проанализировал игровой эпизод и правильно подтвердил решение арбитра назначить пенальти».

Вопрос: почему в очень похожих моментах судейские начальники приняли такие разные решения в отношении одинаковых решений арбитров Кукуяна и Безбородова?

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