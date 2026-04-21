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Судейство

Пенальти Кукуяна — ужас, пенальти Безбородова в пользу «Спартака» — нет

Александр Бобров
Шеф-редактор
Павел Кукуян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Павел Кукуян после месячного отстранения возвращается к работе. Завтра он в роли видеоарбитра поможет Антону Фролову в матче 26-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Пари НН».

Напомним, что он был наказан за пенальти, назначенный перед перерывом в игре первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо» Мх (1:0). Этот 11-метровый впоследствии был назван ужасным и признан ошибочным. А официальный комментарий экспертно-судейской комиссии при президенте РФС звучал так:

«Защитник «Динамо» Сослан Кагермазов не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Зенита» Даниилом Кондаковым. Кагермазов естественно ставит ногу на газон, не меняя своего направления движения, а контакт между игроками инициирует сам нападающий, пытаясь нанести удар по мячу. ВАР не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору, а судье после видеопросмотра следовало оставить в силе свое первоначальное решение, принятое на поле, и продолжить игру».

Интересно, что противоположная оценка была дана департаментом судейства и инспектирования РФС (ДСИ) эпизоду-близнецу — из матча 10-го тура чемпионата России-2024/25 «Локомотив» — «Спартак» (3:1). Он состоялся 28 сентября 2024 года. Судил его Владислав Безбородов, а помогал ему тот же АВАР, что и Кукуяну — Роман Галимов.

На 13-й минуте Безбородов решил, что Артем Карпукас сфолил на Тео Бонгонде и назначил пенальти. Видеоассистенты Владимир Москалев и Галимов арбитра поддержали.

А вот что было написано в видеоразборе ДСИ: «Защитник, не играя в мяч, ставит ногу перед нападающим. Таким действием он вторгается в пространство нападающего, который стремится ударить по воротам. В результате этих действий и произошедшего контакта между игроками, который оценивается как фол по неосторожности, нападающий падает на газон. ВАР тщательно проанализировал игровой эпизод и правильно подтвердил решение арбитра назначить пенальти».

Вопрос: почему в очень похожих моментах судейские начальники приняли такие разные решения в отношении одинаковых решений арбитров Кукуяна и Безбородова?

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Павел Кукуян
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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