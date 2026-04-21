ЦСКА — «Ростов»: Мойзес, Лусиано и Мусаев сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между ЦСКА и «Ростовом» в 26-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 19.45 по московскому времени.

ЦСКА: Тороп, Мойзес, Данилов, Жоао Виктор, Гайич, Баринов, Обляков, Козлов, Лусиано, Круговой, Мусаев.

Запасные: Бесаев, Баровский, Бадмаев, Матеус Алвес, Бандикян, Руис, Энрике Кармо, Фиров, Попович, Воронов.

«Ростов»: Ханкич, Вахания, Сако, Чистяков, Мелехин, Роналдо, Миронов, Кучаев, Щетинин, Голенков, Сулейманов.

Запасные: Одоевский, Лангович, Семенчук, Игнатов, Прохин, Мохеби, Жбанов, Комаров, Ибрагим, Байрамян, Шанталий, Шамонин.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

21 апреля, 19:45. ВЭБ Арена (Москва)

