Сегодня, 18:45

ЦСКА — «Ростов»: Мойзес, Лусиано и Мусаев сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч между ЦСКА и «Ростовом» в 26-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 19.45 по московскому времени.

ЦСКА: Тороп, Мойзес, Данилов, Жоао Виктор, Гайич, Баринов, Обляков, Козлов, Лусиано, Круговой, Мусаев.

Запасные: Бесаев, Баровский, Бадмаев, Матеус Алвес, Бандикян, Руис, Энрике Кармо, Фиров, Попович, Воронов.

«Ростов»: Ханкич, Вахания, Сако, Чистяков, Мелехин, Роналдо, Миронов, Кучаев, Щетинин, Голенков, Сулейманов.

Запасные: Одоевский, Лангович, Семенчук, Игнатов, Прохин, Мохеби, Жбанов, Комаров, Ибрагим, Байрамян, Шанталий, Шамонин.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

ЦСКА — «Ростов»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.
21 апреля, 19:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ростов

«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 45-17 55
2
 Краснодар 25 16 6 3 51-19 54
3
 Локомотив 25 13 9 3 51-33 48
4
 Балтика 25 11 12 2 36-15 45
5
 Спартак 25 13 6 6 41-33 45
6
 ЦСКА 25 13 4 8 37-27 43
7
 Динамо 25 9 8 8 44-36 35
8
 Рубин 25 9 8 8 24-26 35
9
 Ахмат 25 8 7 10 30-34 31
10
 Ростов 25 6 8 11 19-27 26
11
 Акрон 25 5 8 12 31-44 23
12
 Динамо Мх 25 5 8 12 15-31 23
13
 Кр. Советов 25 5 8 12 26-45 23
14
 Пари НН 25 6 4 15 21-40 22
15
 Оренбург 25 4 8 13 24-37 20
16
 Сочи 25 4 3 18 22-53 15
Результаты / календарь
21.04 17:30 Сочи – Кр. Советов - : -
21.04 19:45 ЦСКА – Ростов - : -
22.04 17:30 Оренбург – Пари НН - : -
22.04 19:45 Динамо – Рубин - : -
22.04 19:45 Локомотив – Зенит - : -
23.04 17:30 Акрон – Динамо Мх - : -
23.04 19:45 Спартак – Краснодар - : -
23.04 19:45 Ахмат – Балтика - : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 14
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 9
Хуан Хосе Касерес
Хуан Хосе Касерес

Динамо

 6
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 21 1 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 23 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 23 1 2
