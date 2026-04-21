ЦСКА — «Ростов»: Мойзес, Лусиано и Мусаев сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы на матч между ЦСКА и «Ростовом» в 26-м туре РПЛ.
Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 19.45 по московскому времени.
ЦСКА: Тороп, Мойзес, Данилов, Жоао Виктор, Гайич, Баринов, Обляков, Козлов, Лусиано, Круговой, Мусаев.
Запасные: Бесаев, Баровский, Бадмаев, Матеус Алвес, Бандикян, Руис, Энрике Кармо, Фиров, Попович, Воронов.
«Ростов»: Ханкич, Вахания, Сако, Чистяков, Мелехин, Роналдо, Миронов, Кучаев, Щетинин, Голенков, Сулейманов.
Запасные: Одоевский, Лангович, Семенчук, Игнатов, Прохин, Мохеби, Жбанов, Комаров, Ибрагим, Байрамян, Шанталий, Шамонин.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|45-17
|55
|
2
|Краснодар
|25
|16
|6
|3
|51-19
|54
|
3
|Локомотив
|25
|13
|9
|3
|51-33
|48
|
4
|Балтика
|25
|11
|12
|2
|36-15
|45
|
5
|Спартак
|25
|13
|6
|6
|41-33
|45
|
6
|ЦСКА
|25
|13
|4
|8
|37-27
|43
|
7
|Динамо
|25
|9
|8
|8
|44-36
|35
|
8
|Рубин
|25
|9
|8
|8
|24-26
|35
|
9
|Ахмат
|25
|8
|7
|10
|30-34
|31
|
10
|Ростов
|25
|6
|8
|11
|19-27
|26
|
11
|Акрон
|25
|5
|8
|12
|31-44
|23
|
12
|Динамо Мх
|25
|5
|8
|12
|15-31
|23
|
13
|Кр. Советов
|25
|5
|8
|12
|26-45
|23
|
14
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|21-40
|22
|
15
|Оренбург
|25
|4
|8
|13
|24-37
|20
|
16
|Сочи
|25
|4
|3
|18
|22-53
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.04
|17:30
|Сочи – Кр. Советов
|- : -
|21.04
|19:45
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|22.04
|17:30
|Оренбург – Пари НН
|- : -
|22.04
|19:45
|Динамо – Рубин
|- : -
|22.04
|19:45
|Локомотив – Зенит
|- : -
|23.04
|17:30
|Акрон – Динамо Мх
|- : -
|23.04
|19:45
|Спартак – Краснодар
|- : -
|23.04
|19:45
|Ахмат – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Хуан Хосе Касерес
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|21
|1
|4
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|23
|1
|2
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|23
|1
|2
Новости