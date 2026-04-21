«Сочи» — «Крылья Советов»: гости остались вдесятером после удаления Бабкина

«Крылья Советов» остались в меньшинстве в матче против «Сочи» в 26-м туре РПЛ.

На 82-й минуте при счете 1:1 вторую желтую карточку получил полузащитник самарцев Сергей Бабкин.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

21 апреля, 17:30. Фишт (Сочи)

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