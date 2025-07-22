Владелец «Акрона»: «Ставим задачу оказаться не ниже девятого места. Идеально — 7-е или 8-е место»

Владелец «Акрона» Павел Морозов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о задачах команды на текущий сезон.

— Чего ждать от «Акрона» во втором сезоне в РПЛ?

— В прошлом сезоне мы заняли девятое место. Мы амбициозная команда, ставим задачу оказаться не ниже. Идеально 7-8-е место.

— Как преодолеть кризис второго сезона?

— Все говорят, что второй сезон сложнее. Посмотрим. Будем учиться на собственных ошибках, пока нет опыта. У нас неплохая команда, усиляемся. Хотим усилиться еще. Верим в команду. Смотрим на соперников и думаем, что нам по силам выполнить поставленную задачу.

«Акрон» в матче 1-го тура РПЛ сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).