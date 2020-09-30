Назначены арбитры и инспекторы на матчи 10-го тура Тинькофф российской премьер-лиги, информирует официальный сайт РФС. В субботу, 3 октября, на игре «Спартак» — «Зенит» будет работать Павел Кукуян.

3 октября, суббота

«Уфа» — «Ротор»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Юрий Чеботарев.

«Тамбов» — «Арсенал»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Андрей Гурбанов; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Андрей Бутенко.

«Урал» — ЦСКА: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Алексей Румянцев.

«Спартак» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Николай Богач; инспектор — Геннадий Куличенков.

4 октября, воскресенье

«Локомотив» — «Химки»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Владимир Миневич; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Артем Любимов; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Сергей Анохин.

«Рубин» — «Ахмат»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Алексей Ширяев; резервный судья — Артур Федоров; VAR — Михаил Вилков; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Сочи» — «Ростов»: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Игорь Панин; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Французов.

«Динамо» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Андрей Болотенков; резервный судья — Дмитрий Сафьян; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Зуев.