Барбоза: «Если Абаскаль выиграет Кубок России, «Спартаку» будет сложно удержать его»

Барбоза прокомментировал новость о том, что «Спартак» продлил контракт с Абаскалем

Известный футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал новость о том, что «Спартак» продлил контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Видно, что «Спартак» доверяет ему, плюс, наверное, клуб хочет обезопасить себя от его возможного ухода. Но Абаскаль этим летом будет востребован, он здорово проявляет себя в России. Если ему удастся обойти «Зенит», или же выиграть Кубок России, то «Спартаку» будет сложно его удержать. В Испании его хорошо знают, за ним следят», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

В первом матче чемпионата России после зимней паузы «Спартак» cыграет с «Уралом». Также красно-белые сразятся с «Локомотивом» в 1/4 финала Кубка России.

После 17 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка. «Спартак» находится на втором месте, имея в активе 36 очков. На третьем месте расположился «Ростов» с 35 очками. «Динамо» и ЦСКА находятся на четвертом и пятом местах, имея в активе 29 очков.