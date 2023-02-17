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Сегодня, 12:18

Барбоза: «Если Абаскаль выиграет Кубок России, «Спартаку» будет сложно удержать его»

Барбоза прокомментировал новость о том, что «Спартак» продлил контракт с Абаскалем
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал новость о том, что «Спартак» продлил контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Видно, что «Спартак» доверяет ему, плюс, наверное, клуб хочет обезопасить себя от его возможного ухода. Но Абаскаль этим летом будет востребован, он здорово проявляет себя в России. Если ему удастся обойти «Зенит», или же выиграть Кубок России, то «Спартаку» будет сложно его удержать. В Испании его хорошо знают, за ним следят», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

В первом матче чемпионата России после зимней паузы «Спартак» cыграет с «Уралом». Также красно-белые сразятся с «Локомотивом» в 1/4 финала Кубка России.

После 17 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка. «Спартак» находится на втором месте, имея в активе 36 очков. На третьем месте расположился «Ростов» с 35 очками. «Динамо» и ЦСКА находятся на четвертом и пятом местах, имея в активе 29 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-esli-abaskal-vy-igraet-kubok-rossii-spartaku-budet-slozhno-uderzhat-ego/
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Паулу Барбоза
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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