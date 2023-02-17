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Сегодня, 12:15

Худяков: «Хотел бы исполнить штрафной удар. Часто бью и вижу: неплохо летит!»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Даниил Худяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков в интервью «СЭ» признался, что хотел бы как-нибудь попробовать исполнить штрафной удар по ходу матчу.

— В матче с «Оренбургом» ты оформил первый ассист в карьере. Для тебя важна статистика по результативным действиям?

— Да сделал и сделал... Единственное, читал, что мы в этом сезоне идем вровень с Игорем Акинфеевым — у него тоже есть голевой пас. Хотя у меня могло быть и больше! С «Факелом» тоже на Ваню Игнатьева отдал, но он не забил.

Вообще, у меня часто проходят пасы за спины защитникам. Еще в «Казанке» тренеры просили так ассистировать, а у нападающих была установка: смещаться в центр, а потом резко убегать за спины. Несколько раз это проходило.

— Есть мечта — забить?

— С пенальти разве что... Но я бы лучше штрафные исполнил! Люблю побить по воротам: иногда смотрю — неплохо летит. Можно было бы и в игре попробовать, ха-ха!

Даниил Худяков. «Мотивация у русских была выше, чем у легионеров». Дзюба, Рангник, новый «Локо»: честное интервью Худякова

Даниил Худяков
ФК Локомотив (Москва)
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

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