Чернышов заявил, что «Динамо» нужно искать более результативного нападающего

Бывший защитник московского «Динамо», а ныне главный тренер сербского «Раднички» Андрей Чернышов заявил, что бело-голубым нужно искать более результативного нападающего, чем Федор Смолов.

«Для «Динамо», как и для любой команды, проблема, когда отсутствует забивной игрок. Во всех командах, которые находятся наверху во всех чемпионатах, есть забивные футболисты. Так что для «Динамо» проблема, что нет нападающего, способного много забивать. От этого недобор очков. Когда Смолова брали из «Локомотива», надеялись на большую результативность? Конечно, когда приглашается опытный нападающий, то на него рассчитывают, что он будет приносить пользу и забивать. Не знаю, почему тренер не видит, что Тюкавин выжимает максимум, но все равно делается ставка на Смолова, который не оправдывает тех авансов, которые ему были выданы. Если смотреть на это, то нужно было доверять футболисту, который больше приносит пользы, несмотря на его возраст. Смолову уже 33 года? Это не важно, надо смотреть на мастерство. Но если игрок не приносит пользу, то нужно искать более результативного футболиста, который будет отвечать требованиям команды», — приводит слова Чернышова Legalbet.

В текущем сезоне РПЛ Смолов провел 23 матча за «Динамо» и забил девять голов.