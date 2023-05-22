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Сегодня, 20:54

Чернышов заявил, что «Динамо» нужно искать более результативного нападающего

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник московского «Динамо», а ныне главный тренер сербского «Раднички» Андрей Чернышов заявил, что бело-голубым нужно искать более результативного нападающего, чем Федор Смолов.

«Для «Динамо», как и для любой команды, проблема, когда отсутствует забивной игрок. Во всех командах, которые находятся наверху во всех чемпионатах, есть забивные футболисты. Так что для «Динамо» проблема, что нет нападающего, способного много забивать. От этого недобор очков. Когда Смолова брали из «Локомотива», надеялись на большую результативность? Конечно, когда приглашается опытный нападающий, то на него рассчитывают, что он будет приносить пользу и забивать. Не знаю, почему тренер не видит, что Тюкавин выжимает максимум, но все равно делается ставка на Смолова, который не оправдывает тех авансов, которые ему были выданы. Если смотреть на это, то нужно было доверять футболисту, который больше приносит пользы, несмотря на его возраст. Смолову уже 33 года? Это не важно, надо смотреть на мастерство. Но если игрок не приносит пользу, то нужно искать более результативного футболиста, который будет отвечать требованиям команды», — приводит слова Чернышова Legalbet.

В текущем сезоне РПЛ Смолов провел 23 матча за «Динамо» и забил девять голов.

Источник: https://legalbet.ru/news/chernishov-v-dinamo-rasschitivali-chto-smolov-budet/
Андрей Чернышов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
Результаты / календарь
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 4 : 0
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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