«Пари НН» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ

«Пари НН» дома не смог обыграть «Рубин» в матче 15-го тура чемпионата России-2025/26 — 0:0. Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород».

Казанский клуб нанес три удара в створ ворот соперника, у нижегородцев — ни одного. Главный арбитр матча Антон Фролов показал четыре желтые карточки. Их получили Илья Рожков, Велдин Ходжа, Хуан Боселли и Егор Тесленко.

«Пари НН» набрал 8 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 20 очками находится на седьмом месте.

В 16-м туре РПЛ «Пари НН» 23 ноября примет «Зенит», а «Рубин» 22 ноября сыграет с «Ахматом».