8 ноября, 18:27

«Пари НН» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент

«Пари НН» дома не смог обыграть «Рубин» в матче 15-го тура чемпионата России-2025/26 — 0:0. Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород».

Казанский клуб нанес три удара в створ ворот соперника, у нижегородцев — ни одного. Главный арбитр матча Антон Фролов показал четыре желтые карточки. Их получили Илья Рожков, Велдин Ходжа, Хуан Боселли и Егор Тесленко.

«Пари НН» набрал 8 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 20 очками находится на седьмом месте.

В 16-м туре РПЛ «Пари НН» 23 ноября примет «Зенит», а «Рубин» 22 ноября сыграет с «Ахматом».

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.
08 ноября, 16:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:0
Рубин

РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Рубин (Казань)
Материалы сюжета: РПЛ 15-й тур: «Балтика» — «Краснодар», «Ахмат» — «Спартак» и другие матчи
Защитник «Краснодара» Петров порвал ахилл и выбыл до конца сезона
ЭСК рассмотрит удаление главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова
Смолов поддержал Станковича в конфликте с журналистом Ахмадовым
Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК по матчу с ЦСКА в РПЛ
Вендел рассказал, при каком условии может покинуть «Зенит»
Видеоассистенты за первый круг вмешались в работу судей 72 раза
  • Valeri

    Ни одного удара по воротам за 90 минут игры - это круто!

    09.11.2025

  • Denizzz77

    возвращайся уже Кокорина тренировать

    08.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Людей нет на трибунах.ударов нет по воротам...да уж.

    08.11.2025

  • gan75

    У ПНН прогресс, уже два матча не проиграли...

    08.11.2025

  • Андрей

    игра была равнна.вперед в английский 3й дивизион

    08.11.2025

  • vkirs

    Гол-то чистый отменили ...

    08.11.2025

  • Slim Tallers

    Для нынешнего состава Пари ничья очень хороший результат. У команд было всего по одному моменту.

    08.11.2025

  • SuperDennis

    Редкостная скукотища! Зевая, чуть пасть не порвал!

    08.11.2025

    • ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» благодаря голу Глебова на 76-й минуте

    «Сочи» — «Ростов»: гости открыли счет на 40-й минуте
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

