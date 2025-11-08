«Сочи» — «Ростов»: гости открыли счет на 40-й минуте

«Ростов» открыл счет в матче 15-го тура чемпионата России против «Сочи» — 1:0.

На 40-й минуте отличился Кирилл Щетинин, для которого этот гол стал первым в нынешнем сезоне.

Матч проходит на стадионе «Фишт» (Сочи).