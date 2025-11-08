ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» благодаря голу Глебова на 76-й минуте

ЦСКА на выезде победил махачкалинское «Динамо» в матче 15-го тура чемпионата России — 1:0.

Автором единственного гола в этой игре стал Кирилл Глебов, который отличился на 76-й минуте с передачи Матии Поповича.

5 ноября московская команда потерпела поражение от махачкалинцев (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

ЦСКА одержал третью победу подряд в РПЛ и с 33 очками вышел на первое место в турнирной таблице. «Динамо» с 14 баллами располагается на 12-й строчке.

Следующий матч в чемпионате России армейцы проведут 22 ноября на выезде против «Спартака», а махачкалинцы 23 ноября в гостях сыграют против московского «Динамо».