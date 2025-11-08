Футбол
8 ноября, 18:27

ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» благодаря голу Глебова на 76-й минуте

Алина Савинова
Мохаммад Хоссейннежад и Игорь Дивеев.
Фото ФК «Динамо» Махачкала

ЦСКА на выезде победил махачкалинское «Динамо» в матче 15-го тура чемпионата России — 1:0.

Автором единственного гола в этой игре стал Кирилл Глебов, который отличился на 76-й минуте с передачи Матии Поповича.

5 ноября московская команда потерпела поражение от махачкалинцев (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

ЦСКА одержал третью победу подряд в РПЛ и с 33 очками вышел на первое место в турнирной таблице. «Динамо» с 14 баллами располагается на 12-й строчке.

Следующий матч в чемпионате России армейцы проведут 22 ноября на выезде против «Спартака», а махачкалинцы 23 ноября в гостях сыграют против московского «Динамо».

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.
08 ноября, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
0:1
ЦСКА
Защитник «Краснодара» Петров порвал ахилл и выбыл до конца сезона
ЭСК рассмотрит удаление главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова
Смолов поддержал Станковича в конфликте с журналистом Ахмадовым
Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК по матчу с ЦСКА в РПЛ
Вендел рассказал, при каком условии может покинуть «Зенит»
Видеоассистенты за первый круг вмешались в работу судей 72 раза
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Анкль Бэнксий_

    Топтушина подстилка, редкостный недоумок.

    11.11.2025

  • Олег 70

    ну а тебя вадик твой красно-белый папа Е5 во все щеели драл))

    10.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Мразота тупая, как Краснодар вынесли? Тоже 5:0?)))

    10.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Чио, чмошник про договорняк не хрюкаешь, дебила кусок.)))

    10.11.2025

  • Роман Морковкин

    Где ты, сучка? Втихушечку сегодня минусуешь, как твой педодружок памперс лвбша? Чего так? А я знаю, чего - как с Ахматом сыграли же не спросишь, а на большее двух извилин не хватает, да, малафья конская? :hugging:

    09.11.2025

  • URMA

    :grin::thumbsup:. На позитиве!.

    09.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Топтуна он уважает.)))

    09.11.2025

  • Lego

    Армейцы молодцы!

    09.11.2025

  • футбол это спорт

    Неадекватов не так уж и много, но гадят всегда заметно. Здоровья Вам и трезвых как всегда мыслей :wave:

    09.11.2025

  • футбол это спорт

    Что случилось с коллегой Skorz? Все его комментарии в отзывах на разные матчи удалены. Неужели кто забанил?

    09.11.2025

  • Pavel D

    Да понравилось его виденье поля и работа без суеты. Это признаки мастера.

    09.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Это тебя от боярышника развезло))) Тушинский пассив))) Треники обосранные постирал?)))

    08.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Треники постирал?? А то дерьмецом воняет постоянно от тебя)))

    08.11.2025

  • футбол это спорт

    Ну почему же безликая? Бегают, не без грубости, буквально борются, даже моменты создают. Завершают слабовато, а по пропущенным аж на 6-ом месте. И ведь грандов не стесняются.

    08.11.2025

  • футбол это спорт

    Еще в прошлом сезоне был нападающим. Вспомнит ли былое - это вопрос на время.

    08.11.2025

  • футбол это спорт

    3 очка не пахнут, да и гол грамотный, хоть и очень "молодой"! ЦСКА до зимы в лидерах бы удержаться, а весной они прибавят.

    08.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Топотун тебя пялит, Морковка. А ты у него за щеку берешь.))

    08.11.2025

  • Капитон Матроскин

    :pray::handshake::handshake::handshake:

    08.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Да, увидел щас, что на ветке прошлого матча Вшей - он тебе дизу влупил)) а ты благороден в ответ))

    08.11.2025

  • Олег Каноков

    Спасибо,но было совсем мрачно по-игре.

    08.11.2025

  • Sergey Sparker

    Не согласен. Но! На вкус и цвет...

    08.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Вадег, я тебя уже заметил. че не на хоккее, лехоим барухич заметит отсутствие - выгонит. на что бухать в своем свинарнике в Жмурино будешь?))

    08.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    все видели, что в прошлой игре Горец насимулировал пеналь, и что?)) не позор, можно, что ли?)

    08.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Богданыч бился бы до последнего. он последний из могикан. без отрыва в 12 очков за три тура до конца всё зыбко и висит на волоске

    08.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    а Махачкала с выклянчиванием пенальти и постоянным выставлением локтей при выпригивании - заслужила? по итогам двух игр - ничья, всё справедливо :relieved:

    08.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    он от вчерашней молодежки отойти не может)) треха от защитника, получите и распишитесь :relaxed:?

    08.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    в спортлото напиши :smile_cat:

    08.11.2025

  • ToLkUnet

    Поздравляю, очень хороший гол

    08.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    ощущение такое, что играют под дождем, даже тогда, когда дождя нет

    08.11.2025

  • TokTram_

    Конечно, это же победы "не той" команды. С точки зрения упоротого Морковкина ))))

    08.11.2025

  • TokTram_

    Спартаковцы всё так же живут в своей ркальности ))) Помнится, что и таблицу турнирную альтернативную имеют.

    08.11.2025

  • TokTram_

    Для начало - одного бы. А ведь Мусаев очень даже неплохо в клубе начинал. А вот бразил с белорусом изначально как-то никак...

    08.11.2025

  • TokTram_

    Если Карпин ещё раз отдерёт Зенит - снова всё затянется...

    08.11.2025

  • Vadim

    Ты повторяешься, красно-бело-синяя молекула! Я тваю маму Е5 !!!

    08.11.2025

  • TokTram_

    Крепость у Балтики уже есть. Лучшая в РПЛ )

    08.11.2025

  • Инженер по охране труда

    Ну да руки игрокам надо отстёгивать перед игрой и убирать в футляр! Надо понимать, когда умысел игры рукой на лицо - тогда пеналь железный, в когда мяч нашел руку - играем дальше! С введением ВАР превратили футбол в театр абсурда! Вон негр в "Акроне" появился, свою ножку грамотно выставляет и уже три пеналя заработал! Идиотизм!

    08.11.2025

  • TokTram_

    Если только в физике дело. Парень с головой дружит.

    08.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    У дебила каждый день праздник. Всё празднуешь, чухан?

    08.11.2025

  • Инженер по охране труда

    Капитон, с победой!

    08.11.2025

  • Инженер по охране труда

    Как правило, чемпионом становится тот, кто берет максимум очков с командами из второй половины турнирной таблицы...Можно обыграть, например, "Зенит", а потом слить "Акрону", сыграть вничью с "Пари НН", и в итоге сумма очков минус 2, а можно проиграть "Зениту", а потом обыграть и "Акрон" и "Пари НН" и сумма очков плюс 3! Как-то так!

    08.11.2025

  • Alexey Tarasov

    ЦСКА,с ПОБЕДОЙ:thumbsup:

    08.11.2025

  • Инженер по охране труда

    Жестковатое немного, молдавский дивин получше будет!

    08.11.2025

  • Инженер по охране труда

    Ну что сказать, братья армейские болельщики...Победили сегодня буднично и трудно, и слава Богу! О качестве игры ничего говорить не буду, главное - победили! Команда сейчас не в лучших физических кондициях, короткая скамейка, череда травм ведущих игроков, отсутствие волкодава в центре поля и забивного нападающего...Спасибо игрокам и тренерам, что не взирая на все это выжимают максимум возможного! Всех болел ЦСКА с победой!

    08.11.2025

  • Туборг

    Опущенный! Ты хотя бы сегодня поменяй методички = Праздник ещё не закончился (7-8, по старому):cowboy::cowboy::cowboy:

    08.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Ты, мразота, не просто туп, а туп, как пробка.))

    08.11.2025

  • Пан Юзеф

    Громче гавкай, не стесняйся. Да с колен не вставай. Ну, гавкай! Сахарок дам.

    08.11.2025

  • Олег 70

    пососо-пан Сосун-отныне тебя так величать официально!))))давай-пока-ты туп и неинтресен.Зациклен на собаках.Видать и у них сосешь-или прут тебя звери-что еще позорнее.Пока зоофил юзий)))

    08.11.2025

  • Туборг

    А тебе-гниде завидно ?! Не я придумал ЛЕВЫЕ плюсики, а ваш подполковничек КАНОКОВ = За комент "Да" ставит себе по 45-85 лайков итд итп А я, лучше вас-неудачников ДИЗАМИ обеспечу )):innocent::innocent:

    08.11.2025

  • Пан Юзеф

    Олежа, ты еще что ли сахарок хочешь? Ну-ка, гавкни. Заслужи. Да погромче.

    08.11.2025

  • Rastan

    Главное, что одержана очень нелёгкая победа, и команда среди лидеров.

    08.11.2025

  • Олег 70

    сосешь плюгавого юзач?)))смени ник-на пан Сосун-тебе пойдет))хахахахаха

    08.11.2025

  • Пан Юзеф

    Олежа, молодец! Послушный песик. Встал таки ты на колени, теперь вижу это. Лови сахарок.

    08.11.2025

  • Олег 70

    Ромка-чертила--не тебе рассуждать кто и как выигрывает.Смотри и дальше своих тухлых Байеров-мы в России живем и будем наш футбол глядеть)

    08.11.2025

  • Роман Морковкин

    Олежка, кретин, на последних минутах можно по-разному выигрывать, можно как Байер Алонсо, а можно как конюшня нынешнего разлива, в частности сегодня. Палево голимое. Опять взятки сувать принялись, черти фуфловые. :hugging:

    08.11.2025

  • Олег 70

    хряпни висячку юзий!))))

    08.11.2025

  • Олег 70

    лососни тунца юзя!)))

    08.11.2025

  • Олег 70

    сосать юзий!)))

    08.11.2025

  • Пан Юзеф

    Ты на коленях уже? Ниже, ниже опустись. Может, проявлю милосердие, сахарок получишь.

    08.11.2025

  • Meddle

    Всех армейцев с победой! Идем дальше. Следующая игра самая серьезная и сложная в этом году. Проигрывать нельзя.

    08.11.2025

  • Роман Морковкин

    Бэнцишна - пидар! Фу! Гомосек местный. Топотуна больше уважаю, он хотя бы не скрывает, что до мужских жоп охочий, а ты... Бееееее. Помойка! Кончита Педриловна. :hugging:

    08.11.2025

  • spor71917

    Чепушило опущенное! О своих Юбилеях думай!!! Тебе - молекуле НЕ стыдно за такой СРАНЫЙ ЦСКА, а вот моим друзьям НАСТОЯЩИМ армейцам СТЫДНО! Вот и вся РАЗНИЦА, када дразниЦа ):(

    08.11.2025

  • TokTram_

    Пока нет других... Даже в молодёжке дефы хет-трики отгружают, а не форварды...

    08.11.2025

  • KlimA

    ну как молодой... 25 уже ему..

    08.11.2025

  • Олег 70

    юзий-сосать!)))

    08.11.2025

  • Олег 70

    ты че петушара раскукарекался-кто тебе,вафел рот дозволил открывать?только член оттуда вытащил и уже здесь воняешь гнилью,опущенный!

    08.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Очелло твое ежеминутно вальцует. Стоя печатаешь, гнида?

    08.11.2025

  • Пан Юзеф

    А ты на колени передо мной встань и попроси.

    08.11.2025

  • Meddle

    Молодой еще, на вырост. Надо набраться терпения, может еще прибавить. А пока поляну вообще не видит. Когда по воротам пнул после подбора за Глебовым, мог бы легко направо сбросить Мусаеву, но не его это уровень. надеюсь что пока.

    08.11.2025

  • Роман Морковкин

    Топотун тебе, мурло, защеки дал, очевидцы действа утверждали, что ты остался доволен, прямо таки в восторге. Что, Бэнцишна, выписываем тебя из коней и зачисляем в отряд петухов, правильно? Если раньше ты был под выяснением, то теперь твоё гомосячье нутро сполна раскрылось. Долго я наблюдал за тобой, петушиным отребьем, но наконец вывел на чистую воду. :hugging: А я знал, что мразь всегда остаётся мразью, как и то, что пидор - это не разовое явление, как могло показаться изначально, когда ты издалека начал мужские задницы обсуждать, нет, пидор - это призвание, образ жизни. Надо было только понаблюдать за тобой, гомосэком. И вот птичка оказалась в клетке. На женитьбы мужиков гомотварь потянуло, подписал себе пидариный приговор. Хи-хи-хи, голубизна расплескалась. :hugging: Я же говорил тебе, что так будет, помнишь? Даже минусовать тебя прекращал, чтобы не зашквариться. Долго ты держался, прежде чем подтвердить диагноз мужеложства. Пииииидооооор!

    08.11.2025

  • KlimA

    да.. это прям радует.. в первых турах была игра, были красивые победы.. но вот так выигрывать тоже надо уметь.. на одной красоте далеко не уедешь.. надо уметь и через не могу..

    08.11.2025

  • Олег 70

    ДА-ДА-ДА.тЫ ЭТО СВИНЬЯМ В 2017 СКАЖИ-КОГДА ОНИ ТАКИЕ ПОБЕДЫ НА Последних минутах штамповали-и чемпионами в конце концов стали.Для лохов типа,,,)))

    08.11.2025

  • TokTram_

    Смешно. Какое "я" немалое. ))) За рекордсмена обидно стало, что юбилей на два года растянул, сделав посмешищем? Ай-яй-яй.

    08.11.2025

  • KlimA

    Холланд не едет к нам..

    08.11.2025

  • Олег 70

    ЗАТКНИСЬ-ПЕТУШАРА!)))

    08.11.2025

  • Сергей Васин

    Нытики и из пальца повод высосут.

    08.11.2025

  • rustov

    Зачем Аллерандро команде?

    08.11.2025

  • spor71917

    Какая злоба, ПАДАЛЬ ?! Выиграли и выиграли... А Зенит, МРАЗЬ!!! И его болельщиков Не трогай! Ты и мизинца их не стОишь:sunglasses:

    08.11.2025

  • Meddle

    Это да, но сегодня вроде поводов не тыло))

    08.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Вот как их готовят после этого? Лучше бы тогда упростили: рука- всегда пенальти. Хоть голов больше было бы)

    08.11.2025

  • Сергей Васин

    Да,нытиков хватает,у кого то со слюной)))))))

    08.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    ну обычно за неназначенные в ворота Армейцев пенальти идет долгое и нудное перемалывание потом с экспертами и сугубо частными мнениями)

    08.11.2025

  • albou2

    В писсуарах ты силен....

    08.11.2025

  • TokTram_

    Бессильная злоба. Эт нормально. Привыкай )

    08.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    ну так нам в прошлой игре поставили пеналь ооочень похожий на тот, который был с Акроном и который признали судейской ошибкой

    08.11.2025

  • Meddle

    На мой взгояд судейство вполне нормальное было.

    08.11.2025

  • Meddle

    Радует, что на жилах тянут, не плюшевые. Пока играть постоянно легко и непринужденно не смогут, подождем весну. А сейчас уважение ребятам. Победа очень нужная.

    08.11.2025

  • spor71917

    Да ладно, пидоро-лузер! Порадуйся, чмошник, победой над Махачкалой... пока Не будет у вас-гнид настоящего! Я СКАЗАЛ

    08.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Сокопытников с победой. Тяжелая игра, спасибо сербу. Нытье за судейство уже было?))

    08.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Вадик, не забудь себя отплюсовать, недоумок.))

    08.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Этот сезон, если ничего дальше не поменяется, потерян. Поэтому важно максимально набирать очки до перерыва. Весной будет новый чемпионат. Надеюсь, что приблизимся к лидерам до зимы. На тренера нашего уже несколько месяцев идёт накат СМИ по заказу. Очевидно. Это сказывается и на команде, поэтому качели такие. Плюс есть невезение, на фоне везения конкурентов.

    08.11.2025

  • Meddle

    На выходах рока плывет, в рамке все норм. Надеюсь с возрастом подтянет и на выходах.

    08.11.2025

  • KlimA

    чую, Лёш.. будет что то подобное , что было а Махачкале.. будем бздеть друг друга и охранять свои огороды..

    08.11.2025

  • spor71917

    Удивительно! Сегодня гинеровцы выиграли без пенальти...

    08.11.2025

  • TokTram_

    Вот пусть и живёт Питер прошлым. В стиле финала Кубка в пути РПЛ в прошлом сезоне. Пройдут пусть Спартака до конца )) Стооднолетие, оно такое. Ебилейное. Очередные поздравления с рекордсменом. Талантливый футболист вышел из пеннатов Зенита.

    08.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Топотун тебя оттоптал, пидарасина? Чухан завистливый )))

    08.11.2025

  • Алексей Х

    Это уже было!) будет нечто новое) 0-4 и больше не предлагать))

    08.11.2025

  • Meddle

    Эти двое для игры на фланге или под центральным. Фабио нужен полноценный центр, а такого нужного качества пока у него нет, поэтому использует то, что имеет.

    08.11.2025

  • TokTram_

    Палка о двух концах. Настройся после дерби на условные "Сочи". А вам только устанкаивание с тренером поможет. До этого - всё бесполезно. Качели.

    08.11.2025

  • spor71917

    Приятно вспоминать, что сраненький ЦээСкА уже 10 лет ЛУЗЕР!!! И ТРИЖДЫ Зенит вынес его в финалах Кубка и Суперкубков за это же время ))):laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes:

    08.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Левников и Кукуян разной ориентации?

    08.11.2025

  • Алексей Х

    Не, ваще не забьют)

    08.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Победы в дерби добавляют уверенности в команде. Это всегда особенные матчи. А нам нужно обрести веру в свои силы и вернуться в борьбу за медали. Так что матч будет для всех важен. Жаль что он сразу после перерыва на игры сборных. Наши на другой конец света летают.

    08.11.2025

  • Капитон Матроскин

    я если даже досижу до 3-х ночи, тоже не больше 1-го осилю. бум надеяться, что Куч и Ови в первом положат по дублю, чтоб можно было спокойно спать идти)))

    08.11.2025

  • igor1972

    Армейцев с победой, выжали все же. Пропала былая лёгкость. Но команда симпатичная и весной будет в топе...

    08.11.2025

  • Meddle

    Зато игра приносящая результат. Состав не яркий, но крепкий. На филигранность не способный, но трудовой. Отсюда картинка. Типичный крепкий середняк, ввзывающий уважение. К слову сегодняшний Спартак такие команды обыгрывать практически не способен. Отсюда победа ЦСКА очень ценна сегодня.

    08.11.2025

  • oleg ves

    такие пенальти только пидарасы назначают

    08.11.2025

  • TokTram_

    О чемпионстве после 15 тура - сплошь демагогия. Вне зависимости от исхода матча. И в одной игре, в любом случае, не определяется. Больше трёх очков не дадут. Победа чемпионами нас не сделает. Каждый раз приятно вспоминать, как питерцы безудержно радовались победой на Краснодаром в прошлом сезоне. Да и в этом. ))) Чемпионами становятся в играх без потерь очков с нижней восьмёркой.

    08.11.2025

  • KlimA

    там поле их тренирует..

    08.11.2025

  • Sergey Sparker

    Лайки поставили люди понимающие в алкоголе.

    08.11.2025

  • Товарищ Майор

    Роман Борисович говорит мало но смачно.

    08.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Шановнiй захистник ненечки. Як там в окопi пiд Покровьскiм? Тремаетеся?!

    08.11.2025

  • KlimA

    заматереет малёх и будет лучший..)

    08.11.2025

  • Алексей Х

    3 шт это хороший показатель! Тем более в нашем чемпионате. Тороп у вас красавец, считаю.

    08.11.2025

  • Пень Джаб.UA*

    Бывают и нормальные мужики, не осоёбы

    08.11.2025

  • KlimA

    за 15 туров всего третья с таким счётом.. плюс в суперкубке Краснодар с таким же счётом обыграли..

    08.11.2025

  • Алексей Х

    Легко, уверенно, на классе! Было уже? Ну первым тогда буду)

    08.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    В этом сезоне приятно удивлен способностью ЦСКА не терять очки с аутсайдерами! В этом плане Челюсти хорошо мотивирует в перерыве!

    08.11.2025

  • Ivan Ivanov

    У старого Топы уже климакс.

    08.11.2025

  • Пан Юзеф

    Слушают Баха или Моцарта. А к Роману Борисовичу чисто прислушиваются.

    08.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Да нет никакого говна. Если достойны чемпионства - приезжайте и разбирайте нас на молекулы. Лишь бы судьи не испортили игру

    08.11.2025

  • oleg ves

    Махачкала играла лучше, но нет хладнокровных завершалщиков, а потому свои моменты запороли. А пони один момент создали и его реализовали. Класс исполнителей выше у копытных, потому и победили.

    08.11.2025

  • TokTram_

    Не корректно начало расцвета с закатом сравнивать.

    08.11.2025

  • Алексей Х

    Первый сет наверное)

    08.11.2025

  • Товарищ Майор

    Ну это при условии что Мостовой будет слушать мудрых советов Романа Борисовича.

    08.11.2025

  • TokTram_

    Понеслось говно по трубам... Ещё про легковесные пенали сезона. Не интересно.

    08.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    А у нас на столе Пивас!

    08.11.2025

  • KlimA

    0-3 к 18-й минуте??))

    08.11.2025

  • Роман Морковкин

    А, Бэнцишна... Ты всё искал, кто тебя здесь замуж возьмёт, иной цели твои гомосиные педокомменты никак не могли иметь, так вот я немного подсобил тебе с этим, выступил в роли свахи... Топотун обратил на тебя (вернее на твой очечник перештопаный) взор, выехал в твою сторону по брачной путёвке. Так что, ожидай, марамойка, считай, ты своего добилась. Совет да любовь тебе, Бэнцишна. Скоро пойдут топотята.) :hugging:

    08.11.2025

  • Ivan Ivanov

    У нас о*уенный борщ.А у вас?

    08.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Зачем Ты отжарил Топу до смерти?!

    08.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Вот про законность трёх очков не согласен. Пенка левая

    08.11.2025

  • Капитон Матроскин

    сегодня в 3:00 по мс

    08.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Ах ты мой милый сладенький дружочек из Тарасовки!

    08.11.2025

  • Алексей Х

    Послезавтра?

    08.11.2025

  • Капитон Матроскин

    а Вши - Тампа?

    08.11.2025

  • sargon

    ЦСКА с победой... как я ранее писал... ЦСКА так команда которая умеет набирать очки в таких матчах.

    08.11.2025

  • TokTram_

    Ну, удачно же. Нам законные три очка. Спаму - ощущение, что могли победить. Всех всё устраивает.

    08.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Леха,привет.:v:?:wink:

    08.11.2025

  • Алексей Х

    Тяжко... у нас полвторого ночи уже будет)

    08.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Ты дефлорировал Ваську lgbt.:fire::thumbsup:

    08.11.2025

  • Алексей Х

    Этот ЦСКА напоминает Спартак образца последнего чемпионства. Выгрызает победы, и много со счётом 1-0...

    08.11.2025

  • Пан Юзеф

    Только Александер Мостовой может и игру красивую команде поставить, и титул взять.

    08.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Пасиб, Леш! Питсбург бушь смотреть через полтора часа??

    08.11.2025

  • TokTram_

    Ну, да. С 0:2 ничего не предвещало камбэка. Рикошет со штрфного был как нельзя кстати. )

    08.11.2025

  • Товарищ Майор

    Старый Спирт знает как поднять ЦСКА с колен. Но он поклялся унести этот секрет в могилу.

    08.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Среди них нет и близко нужного центральнеого нападающего, который способен быть в нужном месте в нужное время.

    08.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Единственное оправдание той игры для тебя - это счёт на табло.

    08.11.2025

  • Алексей Х

    Фил, с победой вас!

    08.11.2025

  • Пан Юзеф

    На то он и Царь, чтоб холопы без игры сдавались! Но... Боятся Царя в РПЛ пускать. Ибо знают, что такой сверхтренер даже "Пори НН" на первое место способен поднять.

    08.11.2025

  • Олег Каноков

    Спасибо,Друже!

    08.11.2025

  • TokTram_

    Не бешусь, я понимаю реальные причины выступления команды в прошлые годаб. Я наслаждаюсь текущей ситуацией. От юниоров перед чемпионатом такого результата не ждал. Весь сезон - сплошной бонус ))) А Питер уже третий сезон по ниспадающей. Как Марио украли - так всё у вас по п...де пошло. Интересное совпадение.

    08.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Счет на табло. Остальеон сопливо-дилетанская болтология.

    08.11.2025

  • Алексей Х

    С Царем чемп бы уже завершили, досрочно! За отсутствием спортивного интереса)

    08.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Ну, вот и славненько, ура-ура! Еще один разок дома надо не хуже с ними сыграть и забыть!))

    08.11.2025

  • инок

    Я не понимаю, по какой причине Фабио отказывается играть без нападающих, ведь можно выпустить техничных Кармо и Поповича и спокойно играть ими.))

    08.11.2025

  • richardford

    сколько лет без чемпионства бесишься, конь?

    08.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Запомните дрищщи морковкины и заячьи острова - ЦСКА - ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ!

    08.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Вторая часть чемпионата всё решит. Ждём вас в гости!

    08.11.2025

  • TokTram_

    Матчи после сборнвх у нас, конечно, аховые... Но и Спам отрядит своих лидеров. В равных условиях.

    08.11.2025

  • Алексей Х

    Ну в следующем мы вам покажем)) правда, не знаю точно, что именно))

    08.11.2025

  • Пан Юзеф

    Костромском?

    08.11.2025

  • Пан Юзеф

    Спасибо!

    08.11.2025

  • ЦСКА71

    а он умудрится - как в прошлый раз в последнем выпустит, ушатает их и потом будут бледные тени по полю шарохаться

    08.11.2025

  • Роман Морковкин

    Вообще, такие "победы" как сегодня обычно бывают только коррумпированными до мозга костей и продажными. Два матча с промежутком в несколько дней показали разницу в уровне команд и качестве демонстрируемого ими футбола. И если в первой игре всё было по-честному, а вместе с тем и результат, что называется, налицо, то сегодня руководство очевидно более слабой по уровню, но более богатой по имеющимся возможностям, команды долго мешкать не стали, слишком уж очевидно всё было к перерыву данного матча, требовались конкретные меры и они были приняты. Остальное от лукавого, для лохов.

    08.11.2025

  • TokTram_

    Хм. Упустил. Тогда разочарование понятно. Стооднолетие же. И сплошь разочарования - несоответствие амбициям. И СЭ ещё первое место по итогам первого круга обещал. А тут - такое... Ну, пусть побесится. Не жалко.

    08.11.2025

  • Алексей Х

    И тебе плюсанул, конь) хоть ты меня и минусуешь на нхловских ветках. Молодцы сегодня , чоужтам.

    08.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Едва удержали преимущество в три мяча))). Весь оставшийся матч отбивались и победили благодаря левому пеналю.

    08.11.2025

  • richardford

    чё там дорогого...нищеброды

    08.11.2025

  • richardford

    Мало...надо два, а может и три...ахахахаха

    08.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Для накрячивания тушинского пассива батареек вообще не нужно.

    08.11.2025

  • Alexey Ryabtsov

    Армейцы всех с победой дорогого и любимого клуба...в этой "борьбе" .ЦВБП !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    08.11.2025

  • TokTram_

    По 33 очка за круг. Никаких возражений против таких "сусеков". Устраивает )))

    08.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    На тебя психушка взор уже обратила?

    08.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Он за зенит

    08.11.2025

  • richardford

    Ваш удел грести очки по сусекам.

    08.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Не накрячит. Батарейки у вас сели.

    08.11.2025

  • TokTram_

    Само собой. Игра ЦСКА приносит очки. Не точно спамовская )))

    08.11.2025

  • ЦСКА71

    смотрел, думал не вывезем с 0-2, ан нет, вывезли и победили, в таких матчах дух и куется

    08.11.2025

  • richardford

    Я наслаждаюсь игрой конской вашего ЦСКА.

    08.11.2025

  • Sandy45

    Но не провет, ты же и сам знаешь это...

    08.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Один момент не понятен. Нам в кубке с Локо за такую руку Бонгонды дали пеналь, у ЦСКА после штрафного Динамо была такая же рука. Не понятно вообще ничего по фиксации этих нарушений

    08.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Саня Царь мечтает о Спартаке!

    08.11.2025

  • Sergey Sparker

    Лучше парочку.

    08.11.2025

  • richardford

    Ты сколько лет уже сосёшь десять без чемпионства?

    08.11.2025

  • TokTram_

    Пауза на сборные - вовремя. Если только Карпин в обоих матчах армейцев одних и тех же не умудрится выпустить.

    08.11.2025

  • Сергей Васин

    Армейцы!!! С победой,но для чемпионства нужен хотя бы один хороший нападающий.

    08.11.2025

  • Saiga-спринтер

    ЦСКА некрячит тушинский пассив влёгкую. Стаканович после этого матча поедет к краснояскому алкашу глушить рыбку .. и не только её..

    08.11.2025

  • TokTram_

    См турнирную таблицу. И наслаждайся )))

    08.11.2025

  • TokTram_

    Ага, как в матче первого круга. Спам ведь и чемпионом поанировал стать.

    08.11.2025

  • richardford

    Слабая у вас команда-дохлая.

    08.11.2025

  • Особое мнение ^^^

    Сос..нете в очередной раз))))

    08.11.2025

  • Sergey Sparker

    Трудно не понять, если мозги есть. Очень нравятся комментарии с юмором. Респект.

    08.11.2025

  • Вадим Непобедим

    Вымучили. Глебов палочка выручалочка. Очень важные очки. Но впереди другое испытание. Карпин в сборной может нанести непредсказуемый урон. Главное всем вернуться в команду в добром здравии.

    08.11.2025

  • knight templar

    Значит срочно переводить его в нападающие в основную команду, а ему на замену туда шуманского с этим алерандро

    08.11.2025

  • TokTram_

    На таком огороде, как в Махачкале, без упорства и везения - никак. Следуюшщий матч покажет, как поживает Спарьак с агонизирующим тренером.

    08.11.2025

  • richardford

    Порвут вас, порвут.

    08.11.2025

  • Jean4

    И как они умудряются постоянно на 0-1 в концовках отскакивать? Это знак чемпиона!

    08.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Морковку :carrot: из своей попки вынь и оближи!

    08.11.2025

  • TokTram_

    Молодёжку смотрел против Спама? Хет-трик у нашего защитника. Традиции. )

    08.11.2025

  • richardford

    Какие вы!? У вас ресурсов нет. Прёте на везении.

    08.11.2025

  • ЦСКА71

    С победой. Кривой, тяжёлой, но победой. Всё сложнее и сложнее они даются

    08.11.2025

  • Особое мнение ^^^

    КС-братья, с победой! Всё по делу. Попович мне уже давно понравился, не понятно, почему не пробуют в основу? Про какие-то пенальти скулят завистники, ну, да это их дело. Суч.. лает, караван идёт) К долгожданому чемпионству!

    08.11.2025

  • TokTram_

    Влажные мечты спартаковцев ) У Спама и близко нет такой организованности в обороне.

    08.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Алёша Попопович топ. Очень нужен Борбоза на поле. Мусаев понравился, боец!

    08.11.2025

  • Пан Юзеф

    Уфф... Хоть кто-то понял.

    08.11.2025

  • TokTram_

    Что ж, либо мы, либо Краснодар. Питер грамотно отсеяли о лидерства по итогам первого круга. Пусть дальше и против статистики играют. 10 из 13 чемпионств по стстеме "осень-весна" - чемпионы первого круга.

    08.11.2025

  • richardford

    Спартак должен порвать этих везунчиков с крупным счётом в следующем туре.

    08.11.2025

  • Sergey Sparker

    Прикол засчитан!

    08.11.2025

  • knight templar

    У нас что в футболе, что в хоккее забивать некому. В футболе хоть один забили и для победы хватило. А в хоккее мы тоже всего 1-2 гола за матч забиваем, но там нам этого не хватает, уже 4 матча подряд проиграли

    08.11.2025

  • Gene63

    Борьба - национальный вид спорта в Дагестане, и прошедший матч это показал. Но в ЦСКА нашёлся свой дагестанский борец Мусаев, который чуть ли не в одиночку с кровью переборол махачкалинцев. А футбольной комбинации для победы хватило и одной.

    08.11.2025

  • Smash.

    Сработала таки очередная закидуха. До замены просто не на кого было. Алерандро бегает как черепаха, а Мусаев бежит, пока во что-то не ударится)

    08.11.2025

  • KlimA

    да дружище.. жесть полная.. мяч в Махачкале просто застревал в кустах))

    08.11.2025

  • TokTram_

    На огороде. Маразм крепчал )

    08.11.2025

  • Sergey Sparker

    Сектантам хрюкать в своем свинарнике!

    08.11.2025

  • Russpiel

    У него физика пока проседает, по тем моментам что видел. Нет стабильного давления на защитников.

    08.11.2025

  • Андрей

    Соболезную друзья

    08.11.2025

  • TokTram_

    Мнение спартача-завистника идёт лесом. Иди, Станковича херосось.

    08.11.2025

  • Sandy45

    Тяжелой матч уставшей команды. Пауза на сборную очень кстати в этот раз, лишь бы злой гений Динамо не травмировал кого из армейцев в матчах сборной, как Глебова в прошлый раз. Надеюсь, что к Спартаку все будут здоровы и немного отдохнувшие.

    08.11.2025

  • Павел Леонидович

    комбинация хорошая, но очень натужненько

    08.11.2025

  • Sergey Sparker

    Меня удивляет что его редко выпускают. Техника есть, скорость есть, поле видит прекрасно. Очевидно что в будущем очень приличный игрок будет. Звезда.

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Здравствуйте, 90-е? Поле в Самаре, в Махачкале...

    08.11.2025

  • karwin

    да уж, с Валерой вам подсобили вражины

    08.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    ЦСКА сегодня повезло. Динамо было даже ближе к победе по моментам. Все решила одна ошибка в обороне.

    08.11.2025

  • 36

    Если бы нас допустили к отбору Евро-Валера бы сам уволился

    08.11.2025

  • Алексей Х

    Даже в Польше оценили эту победу! Пан Юзеф подтвердит) Заклятые, молодцом, че. Ждём следующего тура!)

    08.11.2025

  • Kimi_

    С победой!!!

    08.11.2025

  • NF

    Они не были лучше во втором тайме, лучше было "Динамо" Мх. Но ЦСКА свое реализовал...

    08.11.2025

  • blue-white!

    До нового потерпим, но боюсь придется до 26-27 тура...

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Скорее всего, на это и расчет в сезоне.

    08.11.2025

  • Пан Юзеф

    Дурак ты.

    08.11.2025

  • Sergey Sparker

    А я так бренди махнул, из Дагестана. Очень даже ничего.

    08.11.2025

  • 36

    даже если стыки-Махачкала будет фаворитом в любой паре

    08.11.2025

  • knight templar

    Мусаев боец конечно, но не нападающий. .. Может его в защиту поставить или опорником)

    08.11.2025

  • Особое мнение ^^^

    Скули дальше)) Караван идёт!)

    08.11.2025

  • Smash.

    Там в первом тайме еще сильнее зажали, когда Обляков на спину прыгнул при потере мяча. Так что отскочили сегодня по полной.

    08.11.2025

  • инок

    Попович просто на блюдечке выложил, все сделал для гола Глебову. Наконец-то выиграл ЦСКА, с победой его.

    08.11.2025

  • Роман Морковкин

    НоНаме - это не ник юзера, это марка публичного коллективного писсуара, весьма и весьма дорогого кстати, так как способен выдерживать сверхнагрузки.

    08.11.2025

  • плохокот

    Поле там очень тяжелое. Только на вид зеленое. Там все дохнут, не только кони.

    08.11.2025

  • knight templar

    Взяли реванш за поражение в кубке. С тем же счетом 1-0. Забил понятное дело полузащитник, то есть глебов. А нападающие опять по нулям, их у нас нет.

    08.11.2025

  • 36

    До Нового Года придется потерпеть

    08.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Последний чемпионт СССР был в 1991 году. ЦСКА сделал золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок.

    08.11.2025

  • blue-white!

    С Карпиным нет...

    08.11.2025

  • Олег 70

    Вообще-как бы не сглазить конечно,но такие победы-как с Балтикой,Крыльями и сегодня в Махачкале обычно бывают чемпионскими.Это те-которые выгрызаны на зубах на последних минутах-когда и особого преимущества нет и сил тоже-но вот на тебе.И этого как раз давно не хватало армейцам-примерно года с 2018-а вернее-наоборот-частенько упускали победы и даже проигрывали на последних минутах и при Гончаре и при Федотове.Опять же-тьфу-тьфу-тьфу

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Кони рубиться умеют. Гол соорудили вовремя и сохранили преимущество. Динаме - стыки (в лучшем случае), больше 30 очков эта команда не наберет. Борьба на поле - не футбол. Еще и поле не футбольное.

    08.11.2025

  • resifi

    С победой! Третий матч подряд в РПЛ не пропускаем!

    08.11.2025

  • fell62

    пендаль то всё же зажали Варовцы...

    08.11.2025

  • 36

    Все наладится

    08.11.2025

  • совва

    молодцы, максимум выжали.

    08.11.2025

  • blue-white!

    Теперь ниже 11-го не опустимся, союзнички подсобили...

    08.11.2025

  • Alizhan69

    Всех болельщиков ЦСКА с победой! Очень тяжёлая игра. Могли спокойно в наши ворота пенальти и в первом и во втором тайме поставить. Хорошо что те ребята которые висели на карточках не заработали дисквалификацию на матч со Спартаком. Надеюсь за паузу никто в сборной не сломается,а Мойзес и Алвес залечат травмы.

    08.11.2025

  • protch

    Все видели - это ты твой муж?

    08.11.2025

  • Влад

    Выцарапали.

    08.11.2025

  • Роман Морковкин

    На зубах? Скорее на деньгах, Климушка.

    08.11.2025

  • 36

    Команда Садырина играли в чемпионате СССР.В 1992 году Пал Федорыч принял сборную

    08.11.2025

  • Russpiel

    На крепость.

    08.11.2025

  • protch

    Ндассс... Не о таком мечталось долгими зимними вечерами... По сути, ЦСКА отскочил, хотя должен был гасить динамиков в зародыше. Грустно, девицы.

    08.11.2025

  • Алехандрохорс

    Блеск, армейцы. Очень важная победа! 10-ая в 1 круге и 33 очка - это рекорд ЦСКА! После поражения от Локо, говорил, дождемся конца 1 круга. И вот! Классный, выстраданный гол и отличное завершение 1 круга!

    08.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Дубдирующмх составов в том чемпионате разваленного Союза и в помине не было.

    08.11.2025

  • bvp

    ЦСКА - везунчики.

    08.11.2025

  • Роман Морковкин

    Матч из разряда тех, которые просто обязаны обратить на себя взор прокуратуры.

    08.11.2025

  • Врн36

    Всех армейцев с очень тяжёлой, трудовой победой. Ну и взяли реванш за кубок

    08.11.2025

  • 36

    Завтра вы продолжите кавказскую эпопею

    08.11.2025

  • NF

    По итогам сезона. В случае ЦСКА, это будет действительно чудо...

    08.11.2025

  • Russpiel

    вижу только голову пустую.

    08.11.2025

  • KlimA

    1-0 на выезде это чемпионский график)))) а если серьёзно, парни молодцы! Вытащили победу на зубах! С характером наша молодёжь!!

    08.11.2025

  • Andrey Bukaev

    фартожопые как обычно вытягивают матчи, где и ничьи не заслужили.

    08.11.2025

  • Пан Юзеф

    Ну не знаю... Хвалят все этого тренера-макаронника почем зря... Ну первое место, да. Пока что... А вот с Александром Мостовым ЦСКА бы конкурентов очков на 9-10 опережал уже.

    08.11.2025

  • karwin

    Нет Акинфеева и Мойзеса (а без Алвеша и сами неплохо играли) и нет игры. Но результат есть! Проявили характер. Всех армейцев с победой!

    08.11.2025

  • 36

    та и Барсу обыграла.Причем дублем

    08.11.2025

  • Zelenyj

    это же просто позор. все видели что мяч попал в руку лошади в штрафной. подонку левникову вообще всё можно что ли

    08.11.2025

  • Russpiel

    Промежуточные первые занимают.

    08.11.2025

  • resifi

    Ага, надо было руку перед штрафным ампутировать!)))

    08.11.2025

  • Atoms

    Болельщиков ЦСКА с тяжелейшей победой! Матч конечно ужасный в смысле футбола. Первый тайм проверка крепости голов, где лучше были южане. ЦСКА снова выручил счастливый случай в лице Поповича и Глебова. Мусаев боец конечно, но не нападающий. Южане смотрелись лучше, но счет на табло.

    08.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Истинных цеэсковцев с 3 очками. Игры нет и близко нормальной. Такого никакого соперника нормальная команда ЦСКА Садырина обыграла бы со счетом 5:0 в каждом тайме. .

    08.11.2025

  • 36

    Зачем вы так с Торопом?

    08.11.2025

  • Lars Berger

    Армейцев - с тяжелой, но заслуженной победой. Во втором тайме они были лучше, что и отображено на табло. Махачкалинцев - немного жаль... Здорово играли и заслуживали хотя бы 1 очка. Но это - Футбол.

    08.11.2025

  • TomCat

    Армейцев с невероятно тяжелой победой!

    08.11.2025

  • SuperDennis

    Армейцев с непростой выездной победой! Гонка за золотом продолжается.

    08.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Пенальти стопудовый . Локтём прервал полёт мяча в пустую рамку

    08.11.2025

  • Slim Tallers

    Выгризли победу,молодцы.

    08.11.2025

  • Хрю-Хрю

    Всех с победой! Но тяжело смотреть такой "футбол"

    08.11.2025

  • Russpiel

    Не увыкай. Зачем?

    08.11.2025

  • 36

    Счет в серии сравнялся 1-1

    08.11.2025

  • Dimario

    Везёт сильнейшим. 9 очков в матчах с клубами 2й половины таблицы - это показатель стабильности :muscle::muscle:

    08.11.2025

  • baruv

    Армейцы выходят вперед в чемпионате и на сутки становятся болельщиками Балтики, для которой следующий матч будет проверкой на прочность.

    08.11.2025

  • TokTram_

    Питер может чёт злиться... Идти за каким-то местом... Но теперь против "Зенита" выступает статистика чемпионов первого круга ) Матч Краснодара покажет, будет ли статистика за ЦСКА или против. Питер - статист в данном случае )

    08.11.2025

  • КС

    Армейцев с победой! Динамом сегодня не прёт))) Игра, конечно так себе....

    08.11.2025

  • resifi

    ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!! Всех с победой, Влада Торопа с очередным сухарем!Кирилла Глебова с 10-м голом за ЦСКА! Тяжелая игра!

    08.11.2025

  • rustov

    Браво, Кони!

    08.11.2025

  • Роман Морковкин

    Договорняк. Увы, но это очевидно.

    08.11.2025

  • Russpiel

    Попович оправдал. Парень соображает что делать с мячом в атаке.

    08.11.2025

  • 36

    Молодцы.Волю проявили

    08.11.2025

  • Олег Каноков

    Можно выдохнуть и махнуть беленькой...Поповичу нужно больше доверять,имхо.Реально команда выдыхается,но 3 очка-в копилке.Всех армейских с тяжелейшей победой!

    08.11.2025

  • kapran

    опять валидол в конце . мусаев 0 . всех с победой

    08.11.2025

  • mmm17

    Очень непростая игра!А кому в Махачкале легко? Всех армейских болельщиков с победой! Идем дальше! Хорошего вечера!

    08.11.2025

  • NF

    Справедливо будет сказать, что "Динамо" Мх сегодня сами себе проиграли. ЦСКА дожал ситуацию, но с таким составом первые места не занимают. Не должны, по справедливости. Если, конечно, состав не изменится...

    08.11.2025

    • Агузаров — о победе «Акрона» над «Динамо»: «Карпин — искусственно сделанный слабый тренер»

    «Пари НН» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

