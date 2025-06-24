«Пари НН» проведет товарищеские матчи с «Текстильщиком» и «Сочи»

«Пари НН» анонсировал первые контрольные матчи в межсезонье.

5 июля в Бору (Нижегородская область) «Пари НН» сыграет с «Текстильщиком». 9 июля команда проведет матч с «Сочи» на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

По итогам сезона-2024/25 нижегородский клуб занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ и попал в стыковые матчи за право играть в премьер-лиге, где по сумме двух матчей уступил «Сочи» (2:1, 1:3).

16 июня РФС объявил, что «Пари НН» заменит «Химки» в сезоне-2025/26 в РПЛ, так как подмосковный клуб не получил лицензию для участия в чемпионате.