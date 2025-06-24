Степашин назвал четыре проблемы российского футбола

Член совета директоров, председатель консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» рассказал о том, что изменил бы в российском футболе.

— Вам бы что-то хотелось изменить в российском футболе? Есть какие-то болевые точки?

— Ну, одну тему мы уже подняли — судейство.

Второе. Я бы все-таки поаккуратнее относился к покупке иностранных футболистов невысокого класса. Я понимаю, если в «Динамо» Бителло играет или в «Зените» бразильцы очень хорошие. Люди все-таки ходят смотреть красивый футбол, а к сильным иностранцам и наши подтягиваются — учатся у них, повышают мастерство. А покупать третьеразрядных легионеров в клубы, которые в нижней половине таблицы, — мне непонятно, зачем это нужно. У нас есть хорошие отечественные ребята, надо внимательно заниматься селекцией на внутреннем рынке. Я понимаю, что вырастить хорошего футболиста сложнее, чем купить, тем не менее в условиях изоляции самое время этим заниматься.

Третье. У нас, кроме трех-четырех клубов, все остальные живут за счет бюджетов субъектов Федерации. И, конечно, тяжело тянуть, денег не хватает. Последний пример — развал «Химок». У страны большие расходы, связанные с украинским конфликтом, есть другие вопросы. Здесь надо подумать, как более справедливо перераспределять средства между клубами. Скажем, в свое время Валерий Газзаев предлагал создание некоего финансового фонда, из которого можно было бы поддерживать клубы, у которых нет мощных спонсоров, как у «Зенита», «Спартака», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива».

Четвертое. Я сторонник потолка зарплат. Эти правила нужно устанавливать. Они есть в нашем хоккее, они есть в НХЛ.

— Эта тема давно обсуждается.

— В какой-то момент мы даже почти все подготовили. Я тогда возглавил комиссию РФС, вот в этом кабинете собирались руководители всех клубов РПЛ, вроде договорились, но потом, к сожалению, так это и умерло. Поэтому, может быть, сейчас через «СЭ» снова инициируем разговор о потолке зарплат в РФС. Я, кстати, просил об этом, несколько раз выступал Михаил Гершкович — председатель Объединения отечественных тренеров, член консультативного совета «Динамо». Он поднимал вопрос как член исполкома РФС.