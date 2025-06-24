Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

24 июня, 11:30

Степашин назвал четыре проблемы российского футбола

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сергей Степашин.
Фото ФК «Динамо»

Член совета директоров, председатель консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» рассказал о том, что изменил бы в российском футболе.

— Вам бы что-то хотелось изменить в российском футболе? Есть какие-то болевые точки?

— Ну, одну тему мы уже подняли — судейство.

Второе. Я бы все-таки поаккуратнее относился к покупке иностранных футболистов невысокого класса. Я понимаю, если в «Динамо» Бителло играет или в «Зените» бразильцы очень хорошие. Люди все-таки ходят смотреть красивый футбол, а к сильным иностранцам и наши подтягиваются — учатся у них, повышают мастерство. А покупать третьеразрядных легионеров в клубы, которые в нижней половине таблицы, — мне непонятно, зачем это нужно. У нас есть хорошие отечественные ребята, надо внимательно заниматься селекцией на внутреннем рынке. Я понимаю, что вырастить хорошего футболиста сложнее, чем купить, тем не менее в условиях изоляции самое время этим заниматься.

Третье. У нас, кроме трех-четырех клубов, все остальные живут за счет бюджетов субъектов Федерации. И, конечно, тяжело тянуть, денег не хватает. Последний пример — развал «Химок». У страны большие расходы, связанные с украинским конфликтом, есть другие вопросы. Здесь надо подумать, как более справедливо перераспределять средства между клубами. Скажем, в свое время Валерий Газзаев предлагал создание некоего финансового фонда, из которого можно было бы поддерживать клубы, у которых нет мощных спонсоров, как у «Зенита», «Спартака», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива».

Четвертое. Я сторонник потолка зарплат. Эти правила нужно устанавливать. Они есть в нашем хоккее, они есть в НХЛ.

— Эта тема давно обсуждается.

— В какой-то момент мы даже почти все подготовили. Я тогда возглавил комиссию РФС, вот в этом кабинете собирались руководители всех клубов РПЛ, вроде договорились, но потом, к сожалению, так это и умерло. Поэтому, может быть, сейчас через «СЭ» снова инициируем разговор о потолке зарплат в РФС. Я, кстати, просил об этом, несколько раз выступал Михаил Гершкович — председатель Объединения отечественных тренеров, член консультативного совета «Динамо». Он поднимал вопрос как член исполкома РФС.

Валерий Карпин и&nbsp;Сергей Степашин.«Карпин — «живой», с харизмой. «Динамо» такой и нужен». Степашин — о Галицком, Тюкавине и санкциях
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин
Читайте также
Захарова назвала выборы в Молдавии глобальным провалом Запада
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Политолог указал на отсутствие доказательств у ЕС в ситуации с танкером Boracay
Санкции вместо профессионализма. Петиция за отстранение Израиля — новый приговор спортивным ценностям
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, итоги сезона: главные события чемпионата и лето-2025
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • оппонент

    Если в компании есть доля государства (хоть 1%) - никакого участия в финансировании.

    25.06.2025

  • Старый болельщик

    С потолком з/плат можно и согласиться. Уж черезчур шикарно живут некоторые футболисты, не заслужившие этого.

    25.06.2025

  • Игорь Малышев

    Газпром на 50% частный. Как быть?

    25.06.2025

  • оппонент

    Что хотят бизнесмены, неважно в футболе или в другой сфере будут вкладывать свои деньги только ради прибыли. Задача государства помочь им развивать благие начинания. Только не вливая деньги (которые легко растащить) в проекты, а предоставляя разумные и равноправные для всех льготы (например инфраструктурные - стадионы, транспорт, проживание на выездах, налоги наконец). Конечно организация таких процесссов непростая задача, посильная только специалистам. Но я считаю дело стоящее, если конечно мы не хотим, чтобы футбол у нас в стране продолжал загибаться.

    24.06.2025

  • gan75

    Многократно плюсую. За свои средства пусть делают, что хотят.

    24.06.2025

  • оппонент

    Всё, что он перечислил - вторично. Убрать государственное финансирование из профессионального спорта. Причём исключить всякие хитровыдуманные схемы. Клуб - предприятие с владельцами, которые вкладывают свои средства и соответственно несут риски лично.

    24.06.2025

    • «Пари НН» проведет товарищеские матчи с «Текстильщиком» и «Сочи»

    Карпин разрешил Кузнецову стать тренером «Динамо» в матче с 2DROTS
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости