«Пари НН» проведет матч против махачкалинского «Динамо» в Саранске

«Пари НН» сообщил, что домашний матч команды против махачкалинского «Динамо» в 5-м туре РПЛ состоится на «Мордовия Арене» в Саранске.

Нижегородцы проведут несколько игр в этом городе, включая кубковые, в связи с ремонтными работами на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде.

Матч РПЛ между «Пари НН» и «Динамо» пройдет 18 августа в 20.00 по московскому времени. Отмечается, что нижегородский клуб организует трансфер для болельщиков от «Совкомбанк Арены» до Саранска и обратно.

Нижегородцы не набрали очков в первых трех матчах сезона РПЛ и занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.